Source: Russia Aeroflot

26 июня 2019 года, Москва. – Аэрофлот подводит итоги акции по перевозке ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченной к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В период с 3 мая по 12 июня в ходе этой традиционной акции авиакомпания бесплатно перевезла 6,5 тысяч ветеранов, а также их сопровождающих. Аэрофлот проводит ежегодную акцию для ветеранов в 19-й раз. По ее правилам участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, проживающим на территории России, в странах СНГ, Прибалтики и Грузии и являющимся гражданами соответствующих стран, предоставлялось право полностью бесплатного перелета — авиакомпания взяла на себя оплату не только тарифа, но и всех такс и сборов.

Каждый участник акции мог оформить бесплатную перевозку одного сопровождающего. Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы на перелеты внутри Российской Федерации Аэрофлот предоставил билеты в классах Комфорт или Бизнес. Участникам акции всех категорий обеспечивалось повышение в классе обслуживания при наличии свободных мест на борту воздушного судна — данной услугой воспользовались около 3,5 тысяч человек. Кроме того, Аэрофлот обеспечил размещение в гостиницах тех участников акции, которые путешествовали со стыковкой от 6 до 24 часов.

В период проведения акции в Шереметьево ветеранам была оказана услуга персонального сопровождения при прохождении формальностей в аэропорту. Для ветеранов был установлен приоритетный порядок и особые условия обслуживания, каждый гость был окружен вниманием и заботой. В терминалах аэропорта Шереметьево были выделены специальные зоны регистрации, предоставлялись ваучеры для посещения кафе и ресторанов аэропорта, была обеспечена приоритетная выдача багажа по прилету.

Участникам акции было предоставлено право провоза увеличенной нормы багажа и использования камеры хранения в аэропорту. В аэропорту Шереметьево ветеранам были выданы приглашения в залы ожидания повышенной комфортности. Все перечисленные услуги предоставлялись бесплатно.

В 2001 году Аэрофлот первым из российских авиаперевозчиков положил начало традиции предоставлять ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета на своих рейсах. За все время проведения данной акции ее участниками стали более 90 тысяч человек.

В качестве социально ответственной компании, выполняющей функции национального авиаперевозчика, Аэрофлот регулярно оказывает поддержку благотворительным организациям и содействует реализации общественно значимых проектов — от перевозки больных детей к месту лечения до поддержки культуры и искусства, спорта, образования и науки.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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