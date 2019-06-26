Встреча с Юнус-Беком Евкуровым

Source: President of Russia – Kremlin

Ю.-Б.Евкуров: Уважаемый Владимир Владимирович!

Уже почти 11 лет я руковожу республикой, за это время сделано очень многое. Мы практически из воюющей республики превратились сегодня в один из динамично развивающихся регионов. Почти пять лет мы находимся в «двадцатке» регионов России, получаем бонусы, – по уровню социально-экономического развития, по всем направлениям.

Самое главное, что республика стала в позитивном плане известна и в стране, и за пределами страны. В этом, конечно, огромная заслуга федерального центра – огромная помощь, которая шла в республику, идёт в республику, и Ваше личное участие. Вы не раз прилетали в республику, и наиболее сложные, проблемные вопросы брали на личный контроль.

Я, конечно, не осмелюсь говорить, справился я с задачей или нет, но старался как мог. Поэтому сегодня, я считаю, осмелюсь так сказать, что нужна новая команда, новые люди, и просил бы Вас о досрочном сложении моих полномочий. В дальнейшем готов в любом секторе, на любом направлении выполнять задачи в интересах нашей великой страны.

Спасибо за доверие, Владимир Владимирович.

В.Путин: Вам тоже хочу сказать слова благодарности за ту работу, которую Вы проделали в республике.

Проблем ещё остается много, но они мало чем отличаются от проблем страны в целом: это касается необходимости обеспечения роста доходов граждан. К сожалению, рост тарифов на ЖКХ, так же как и цен в целом, имеет такую серьёзную составляющую для благополучия людей и требует постоянного внимания со стороны и федеральных властей, и региональных, в том числе в Ингушетии.

Но я тоже отмечаю, за последнее время особенно, даже выше среднероссийских показатели в таких секторах, как строительство, промышленное производство. Оздоровление финансов имеет место быть, это очевидный факт, с профицитом вы верстали бюджет в последнее время. Всё это создает хорошие, благоприятные условия для дальнейшего развития.

Рассчитываю, что новое руководство республики будет всё это иметь в виду, будет самым серьёзным образом над этим работать. А Вас попрошу тогда новому руководителю передать всё, что наработано было в позитиве в последнее время, ввести в курс дела и помочь в первые дни начала работы.

Ю.-Б.Евкуров: Есть. Спасибо за доверие.

В.Путин: Вам спасибо.

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