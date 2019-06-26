В. Матвиенко предложила применить «гильотину», чтобы отсечь излишнюю отчетность учителей

Source: Russia – Council of the Federation

По итогам проведенного Советом Федерации онлайн-опроса подавляющее большинство педагогов заявило, что бюрократизация мешает им работать, не оставляет возможности для творчества.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга предложила снизить излишнюю бюрократическую нагрузку на преподавателей.

Этот вопрос обсуждался в ходе «правительственного часа» на 461-м заседании Совета Федерации с участием Министра просвещения РФ Ольгой Васильевой.

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Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области рассказала, что по инициативе Совета Федерации был проведен всероссийский опрос учителей, в котором приняли участие более 50 тысяч человек.

Педагоги могли высказать свое мнение, от какой отчетности надо освободить учителей. Большинство из них, по словам сенатора, недовольны бюрократизацией своей работы, не оставляющей им возможности для повышения квалификации и творчества. «Порядка 94 процентов – подавляющее большинство — высказались за то, что ситуацию нужно менять кардинально и как можно скорее». Законодатель передала Министру результаты опроса.

Всероссийский опрос учителей. Результаты

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Всероссийский опрос учителей. Результаты

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Всероссийский опрос учителей. Результаты

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Всероссийский опрос учителей. Результаты

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Всероссийский опрос учителей. Результаты

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Валентина Матвиенко предложила Ольге Васильевой оперативно принять меры, освободив учителей от излишней отчетности. В связи с этим глава СФ напомнила о «регуляторной гильотине», как инструменте анализа и пересмотра законодательства, позволяющего отсечь устаревшие нормативные акты.

Спикер СФ подчеркнула, что в случае необходимости сенаторы готовы активно включиться в такую работу.

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