Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждаются меры, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги! У Геннадия Андреевича Зюганова сегодня день рождения, я перед началом хочу его поздравить с юбилеем – 75 лет. Он вступил в КПСС, насколько мы помним, в 1966 году, в этом же году состоялся и XXIII съезд партии. Чтобы напомнить Вам о событиях этого времени, хочу передать Вам эту книгу.

Уважаемые коллеги, приступим к нашей повестке. Сегодня мы проанализируем, как идёт развитие сети автодорог и насколько эффективно повышается безопасность дорожного движения. Цели и задачи по этим направлениям подробно определены в соответствующих национальных проектах.

Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяжённость дорог высшей – первой – категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2423 километра, причём главным образом за счёт федеральных трасс: здесь дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83 процента. Конечно, нужно отметить и признать, что в 2010 году их было намного меньше – всего 38,6 процента. То есть здесь, по федеральным трассам, по дорогам федеральным, мы имеем дело с хорошим, во всяком случае, заметным движением вперёд. А вот доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.

Для достижения системных перемен в дорожном хозяйстве каждому региону в ближайшее время необходимо разработать и принять соответствующую программу, и не декларативную, а реалистичную, рассчитанную на период не менее чем до 2024 года. Это даст возможность дорожным строителям планировать работу «вдолгую», загодя приобретать дорогостоящую технику, резервировать строительные материалы, вкладываться в специалистов и новые технологии.

В программах создания новых дорог надо предусмотреть реализацию проектов на основе государственно-частного партнёрства, поддержать внедрение контрактов «жизненного цикла», мы об этом неоднократно уже говорили. Они должны получить самое широкое распространение, заключаться на более длительную перспективу, с исполнением работ по проектированию, строительству, содержанию и ремонту дорог. Очевидно, что это потребует изменений законодательной и нормативной базы, а также новых управленческих решений. Конечно, хотелось бы сегодня услышать, уважаемые коллеги, что здесь уже сделано, что запланировано, какие регионы готовы внедрять этот метод и как в целом идёт распределение финансовых ресурсов, заключение контрактов и выполнение работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Далее. Остаётся проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальтобетон, щебень, другие материалы, поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, «выкручиваются», что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства. Прошу заинтересованные ведомства разобраться, наконец, в этой ситуации. Мы уже неоднократно на этот счет говорили.

Отмечу также, что административные барьеры по-прежнему остаются препятствием для внедрения инновационных решений, современных материалов и конструкций, для объективного выбора наиболее эффективного подрядчика в ходе конкурсов. При этом много, очень много контролёров, много суеты, бумажной волокиты, претензий надзорных органов, которые, кстати, нередко противоречат друг другу, а объекты или не сдаются в срок, либо их качество остается сомнительным.

Хотел бы также обратить ваше внимание, что сейчас дорожники часто не имеют возможности получить аванс на исполнение контрактных обязательств «живыми» деньгами – их заменяют казначейскими аккредитивами, что крайне осложняет своевременную поставку оборудования, конструкций, материалов. Конечно, я понимаю финансовые организации, тех, кто контролирует эту работу. Конечно, понимаю: сначала лучше добиться от подрядчиков, чтобы они технику закупили, чтобы они на этой технике что-то произвели, а только потом поставщики оборудования и материалов получали бы через казначейство деньги. Так, наверное, надёжнее, но нужно все-таки проявлять какую-то гибкость для того, чтобы стройка шла вперед, не останавливалась.

Ещё одна важная тема – приведение в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов. Этот вопрос мы рассматривали недавно на совещании в Астрахани и договорились, что к сегодняшнему Госсовету будут представлены конкретные предложения. Хотелось бы сегодня услышать, что предлагается.

Уважаемые коллеги! Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе – от их освещённости. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах – кромешная темень. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Дело, надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Это вынужденная экономия, и она приводит, к сожалению, к авариям и трагедиям.

За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и Правительство в целом. Прошу всех, безусловно всех, кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог. И конечно, нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач: что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать.

Ещё одна важная задача – наладить эффективное регулирование проезда тяжеловесных машин. Известно, какой урон они наносят дорогам, особенно дорогам, которые не предусмотрены для этих машин, когда нарушают нормы перевозки грузов. ДТП на разбитых трассах неизбежны. Необходим контроль за соблюдением правил проезда грузовиков.

Конечно, причинами аварий, в том числе и с тяжёлыми последствиями, является не только состояние дорог. Абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Особую озабоченность вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать всё для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов в государственной политике.

В целом – и это все-таки приятно отметить и нужно об этом сказать – в целом по стране количество ДТП по стране продолжает снижаться. Однако 30 регионов, напротив, нарастили аварийность. Не буду сейчас называть эти субъекты Федерации, каждый руководитель хорошо знает, должен знать положение дел. Рассчитываю, что во всех регионах этим вопросам будет уделяться максимальное внимание.

Теперь несколько слов о камерах видеослежения. Цель их установки, уважаемые коллеги – хочу, чтобы и здесь, в этом зале я был услышан, и за периметром Кремля, чтобы те, кто этим занимается, знали и услышали: цель их установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла всех этих мероприятий – вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижение нужного нам результата. Прошу навести здесь порядок.

Повторю: предупреждение ДТП – ключевая задача. Надо постоянно вести просветительскую работу, в том числе для подрастающего поколения. Хорошо себя зарекомендовали Центры профилактики детского травматизма. Они созданы в 38-ми регионах при непосредственном участии страховых обществ. Полагаю, что такие центры должны быть в каждом субъекте Федерации. Прошу вас, уважаемые коллеги, обратить на это внимание.

У нас очень много тем для обсуждения сегодня. Их подробно в течение нескольких месяцев анализировала рабочая группа Госсовета. Самые острые, актуальные вопросы были отработаны накануне нашего заседания вместе с представителями ведомств и Правительства.

Прошу руководителя рабочей группы Алексея Самбуевича Цыденова доложить результаты. Пожалуйста.

Продолжение следует.

Смотрите также

MIL OSI