ООО «Газпром трансгаз Уфа» выпустило в реку Белая более 27 тысяч мальков стерляди

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 июня 2019, 19:30

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25 июня сотрудники ООО «Газпром трансгаз Уфа» с представителями Кармановского рыбхоза — одного из крупнейших индустриальных рыбных хозяйств России — выпустили в реку Белая более 27 тысяч молоди стерляди. Мероприятие по воспроизводству водных биологических ресурсов состоялось по завершении капитального ремонта резервных ниток подводных переходов газопроводов в Полянском и Кармаскалинском ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа».

«Забота о природе и рациональное использование ее ресурсов являются одними из важнейших задач, стоящих перед нами, — отметил заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром трансгаз Уфа“ Сергей Гордеев. — Мероприятия по сохранению и поддержанию водных экосистем, как правило, входят в планы проводимых ремонтных работ подводных переходов».

Стерлядь — ценный вид исчезающих осетровых рыб, занесенный в Красную книгу России и Башкортостана. В республике обитает в реке Белой и крупных ее притоках — Сим, Уфа, Дема. Лето является самым благоприятным периодом для выпуска мальков в естественную среду. Их разводили в особых условиях и перед отправкой адаптировали к предстоящей температурной среде.

Вопросы сохранения биоразнообразия водоемов работники ООО «Газпром трансгаз Уфа» решают совместно со специалистами Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. В этот день к выпуску молодых особей стерляди присоединились представители других компаний региона. В общей сложности в реку Белая было выпущено более 40 тысяч мальков.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Уфа» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа по территории Республики Башкортостан.

Предприятие эксплуатирует порядка 5 тыс. км магистральных газопроводов.

В составе компании 16 филиалов, в том числе 9 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, 12 компрессорных цехов, 82 газоперекачивающих агрегата, 146 газораспределительных станций.

В компании действует система экологического менеджмента ISO 14001:2015. Коллектив предприятия насчитывает около 5 тыс. человек. Головной офис расположен в Уфе.

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