Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1326.06.2019 20:27

Первый день экзаменационной сессии завершается

Первый экзаменационный день у экипажей МКС-60/61 подходит к концу. В ближайшее время членами экзаменационной комиссии будут подведены итоги девятичасовых тренировок основного экипажа и их дублеров. По составу нештатных ситуаций, выпавших на долю космонавтов и астронавтов, можно сказать, что работа по их устранению требовала оперативности и слаженности действий всех экзаменуемых.

Основной экипаж, сдававший экзамен на российском сегменте Международной космической станции (МКС), столкнулся с отказом приемника связи. После устранения этой нештатной ситуации последовал отказ электролизного клапана на открытие в системе «Электрон», с чем «Утёсы» (позывной экипажа) также благополучно справились, следуя инструкциям и бортовой документации. Кроме того, экипаж обнаружил потерю связи Laptop с центральной вычислительной машиной. На завершающем этапе тренировки Александром Скворцовым, Лукой Пармитано и Эндрю Морганом был зафиксирован выброс аммиака в атмосферу станции.

Дублерам также предстояло устранить ряд непредвиденных отказов в ходе тренировки. В частности, на выведении произошло непрохождение контакта отделения корабля «Союз-МС» с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Далее на этапе сближения корабля со станцией обнаружилось увеличение концентрации углекислого газа вследствие отказа блока очистки. Сергей Рыжиков, Томас Маршберн и Соичи Ногучи, согласно инструкции, открыли люк бытового отсека и воспользовались рабочим блоком. Перед причаливанием к станции произошел сбой в контуре ориентации корабля, в результате чего командир осуществил стыковку «Союза» с МКС в ручном режиме.

Дополнил ряд нештатных ситуаций отказ дискретного контура при работе двигателя корабля на спуск, из-за чего состоялся переход автоматического контура на аналоговый и доработка в нем импульса. Далее дублерами была зафиксирована ложная команда о разгерметизации корабля. В этом случае необходимо проверить давление в спускаемом аппарате, убедиться, что оно в норме, и отключить автоматику по КСС (срочный спуск). Крайней непредвиденной ситуацией у дублирующего экипажа стала реальная разгерметизация спускаемого аппарата.

Знания и навыки, полученные экипажами в процессе длительной подготовки, позволили быстро обнаружить и устранить все сбои. Их слаженные командные действия будут оценены членами экзаменационной комиссии.

Завтра, 27 июня 2019 года, у экипажей не менее ответственный день: основной экипаж сдаст экзамен на тренажере корабля «Союз», дублирующий — на российском сегменте МКС.

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