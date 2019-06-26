Российские спортсмены пополнили копилку команды пятью наградами II Европейских игр

Source: Russia Ministry of Sport

26 июня в Минске (Республика Беларусь) на II Европейских играх разыграно восемь комплектов наград. Россияне пополнили командную копилку пятью медалями: двумя золотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми.

Победителями Игр стали дзюдоисты Дарья Межецкая, Анастасия Конкина, Дарья Давыдова, Алёна Прокопенко, Ксения Чибисова, Муса Могушков, Денис Ярцев, Хусен Халмурзаев, Казбек Занкишиев и Инал Тасоев в смешанном командном турнире, а также сборная России по спортивной аэробике в соревнованиях групп в составе Тимура Кулаева, Петра Перминова, Ильи Остапенко, Романа Семенова и Гарсевана Джаназяна.

«Серебро» выиграл батутист Михаил Мельник.

Бронзовыми призёрами стали стрелковый микст Полина Хорошева и Кирилл Григорьян в стрельбе из винтовки лёжа на 50 м, а также батутистки Ирина Кундиус и Яна Павлова в синхронных прыжках.

По итогам четырёх соревновательных дней сборная России продолжает лидировать в общекомандном зачёте с 24 золотыми, 13 серебряными и 16 бронзовыми медалями. Вторые – белорусы (14-9-18), третьи – грузины (6-5-9).

II Европейские игры проходят в Минске с 21 по 30 июня. В соревнованиях по олимпийским и неолимпийским видам спорта принимают участие около 4000 атлетов из 50 стран.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских спортсменов и их тренеров с наградами II Европейских игр и желает новых ярких выступлений и уверенных побед!

Фото: Андрей Голованов, Наталья Пахаленко / Олимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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