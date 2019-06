French News: 50 ans stonewall. Restez rebelle!

Source: La gauche “La confrontation devant le Stonewall Inn du 27 juin 1969 contre les violences policières à New York était un signal important. C’était le signal de départ pour l’un des mouvements les plus réussis du 20ème siècle. Ces luttes d’émancipation ont bouleversé le monde et l’ont changé. Ceci est toujours nécessaire pour réduire la persécution et la discrimination. Il reste encore beaucoup à faire “, a déclaré Dietmar Bartsch, président du groupe parlementaire DIE LINKE. Doris Achelwilm, porte-parole du groupe sur la politique homosexuelle, a commenté: “Les droits anciens et nouveaux veulent faire marche arrière de l’histoire. Dans de nombreux pays de la planète, les lois trans- ou homophobes prévalent. La violence contre les gays, les trans * et les lesbiennes est également en augmentation en Allemagne. La communauté LGBTTIQ a beaucoup accompli et ne fait que commencer son histoire d’émancipation. 50 ans de Stonewall, c’est aussi rappeler que ce ne sont que des gens de la classe ouvrière, trans *, de couleur, qui se sont battus au premier rang – et doivent encore se battre aujourd’hui. DIE LINKE se tient à ses côtés. Reste rebelle! “

