French News: A propos de la réunion du conseil de développement durable

Le 26-06-2019, le 26 juin 2019, le Conseil du développement durable s’est réuni au ministère des Affaires étrangères de la République du Bélarus sous la présidence de la Coordonnatrice nationale pour la réalisation des objectifs de développement durable, Marianna Schetkina.

Des représentants de ministères et d’organisations, d’associations publiques, du monde des affaires et du monde universitaire ont assisté à l’événement. La réunion a été ouverte par le vice-ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Andrei Dapkiunas, représentant le ministère des Affaires étrangères au Conseil du développement durable Référence: Le Conseil du développement durable a été créé par décision du Président de la République du Bélarus en tant qu’organe chargé de la réalisation des objectifs de développement durable au niveau national. Le ministère des Affaires étrangères apporte son soutien aux activités du Coordonnateur national et du Conseil du développement durable, notamment des travaux sur la stratégie nationale de développement durable jusqu’en 2035, l’élaboration d’indicateurs statistiques nationaux permettant d’évaluer la réalisation des objectifs de développement durable et la préparation du premier forum sur le développement durable dans le pays à Mogilev. , ainsi que l’interaction avec les partenaires étrangers, en premier lieu, avec les agences des Nations Unies dans le domaine du développement durable. Les participants à la manifestation, dans un contexte positif, ont noté que les objectifs du développement durable étaient de plus en plus pris en compte lors de l’élaboration des documents stratégiques pour le développement de l’état. Coordinateur national pour la réalisation des objectifs de développement durable attiré l’attention sur la nécessité d’une coopération plus étroite entre les membres du Conseil et un groupe de partenaires de développement durable représentant La société de Zhdansk et a également souligné l’importance des activités locales pour assurer un développement régional durable Version biélorusse version russe

