Source: Russie Aeroflot

26 juin 2019, Moscou. – Aeroflot résume les résultats de la campagne pour le transport des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale dédiés au 74e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique. . Aeroflot organise une action annuelle pour les vétérans pour la 19ème fois. Selon ses règles, les participants et les invalides de la Grande Guerre patriotique, les anciens prisonniers juvéniles du fascisme vivant en Russie, dans les pays de la CEI, dans les États baltes et en Géorgie, ainsi que les citoyens de leurs pays respectifs se voyaient accorder le droit à un vol totalement gratuit – la compagnie aérienne prenait en charge le paiement non seulement du tarif, mais également Toutes les taxes et tous les frais. Chaque participant à l’action peut organiser le transport gratuit d’un accompagnateur. Aeroflot a fourni des billets pour les classes Confort ou Affaires aux héros de l’Union soviétique et aux détenteurs de l’Ordre de la Gloire pour les vols à l’intérieur de la Fédération de Russie. Les participants à l’action de toutes les catégories ont bénéficié d’une augmentation de la classe de service, sous réserve de la disponibilité des sièges à bord de l’aéronef – ce service a été utilisé par environ 3 500 personnes. En outre, Aeroflot a fourni un hébergement dans des hôtels aux participants à l’action qui ont voyagé de 6 h à 24 h, pendant la campagne à Sheremetyevo. L’ordre de priorité et les conditions spéciales de service ont été établis pour les anciens combattants, chaque invité étant entouré d’attention et de soin. Dans les terminaux de l’aéroport de Sheremetyevo, des zones d’enregistrement spéciales ont été allouées, des bons ont été fournis pour les visites de cafés et de restaurants à l’aéroport, ainsi que des bagages prioritaires à leur arrivée. Les participants à l’action se sont vus accorder le droit d’emporter une franchise de bagage accrue et l’utilisation des bagages à l’aéroport. À l’aéroport de Sheremetyevo, des invitations ont été adressées aux anciens combattants dans les salons supérieurs. En 2001, Aeroflot a été la première compagnie aérienne russe à instaurer la tradition de fournir aux anciens combattants de la Grande Guerre patriotique un vol gratuit sur leurs vols. Plus de 90 000 personnes y ont participé au cours de l’ensemble de cette action, société socialement responsable exerçant les fonctions de transporteur aérien national, Aeroflot soutient régulièrement des associations caritatives et encourage la réalisation de projets d’importance sociale – du transport d’enfants malades au lieu de traitement, en passant par le soutien à la culture et aux arts. , sports, éducation et science.

