French News: Commentaire sur la journée paysanne allemande: un changement de direction rapide est inévitable

Source: Bund allemand pour l’environnement et la protection de la nature, Allemagne “Le BUND appelle l’association des agriculteurs à promouvoir l’écologisation de l’agriculture et à renoncer à son blocus dans de nombreux domaines du redressement agricole dont elle a un besoin urgent. Si le président de l’association d’agriculteurs est sérieux en matière de protection des espèces, il doit alors soutenir le programme d’action “insectifuge” du ministre fédéral de l’Environnement, Schulze, et réduire de manière significative l’utilisation de pesticides dans l’agriculture et renforcer le redressement de l’agriculture. La conversion doit commencer immédiatement. Tant que les actes ne suivent pas, l’association de producteurs n’agit que par la préservation des droits acquis et ignore les signes du temps.Le programme anti-insectes doit être adopté avant la pause estivale afin que les agriculteurs disposent d’un cadre d’action clair et à long terme. La protection des espèces doit être promue. Dix pour cent de la superficie doit être fournie pour la biodiversité dans chaque ferme. Celles-ci peuvent être, par exemple, des haies et des sols, des bandes en fleurs ou de petites prairies humides. C’est seulement ainsi que nous pourrons nous rapprocher de l’interconnexion complète des habitats pour les espèces menacées et de la préservation de la biodiversité.L’enregistrement de chaleur pour juin ne sera pas une exception, mais augmentera. L’agriculture doit répondre à cela. Le gouvernement fédéral demande au ministre fédéral de l’Agriculture Klöckner une contre-mesure rapide. Julia Klöckner doit agir avec détermination et promouvoir une agriculture respectueuse du climat. Nous n’avons pas besoin de mesures ad hoc, mais d’une stratégie pour l’avenir de l’agriculture. Les fermes biologiques le font déjà. En outre, le gouvernement fédéral doit décider d’abandonner sa stratégie d’exportation dans le secteur agricole et de réduire immédiatement la production de viande à un niveau d’autosuffisance de 100%. Dans la loi sur les changements climatiques, la réduction de moitié du cheptel doit être déterminée d’ici 2050. À la suite de la réforme de la politique agricole commune européenne (PAC) en 2020, nous attendons du gouvernement fédéral qu’il insiste pour que les réglementations sur l’agriculture respectueuse du climat soient renforcées à Bruxelles. Afin de réaliser son propre objectif de réduction de la perte d’espèces, les subventions à l’agriculture doivent être repensées. Mme Klöckner doit travailler pour cela. “Plus d’informationDans la vue d’ensemble

MIL OSI