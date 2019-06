French News: Conseil d’Etat sur le développement des réseaux routiers et la sécurité routière

Source: Président de la Russie – Kremlin

Nous discutons de mesures visant à améliorer l’efficacité de la construction de routes, la qualité de la réparation et de l’entretien des routes et à améliorer l’organisation du trafic routier. * * * V. Poutine: Chers collègues! Gennady Andreyevich Zyuganov a son anniversaire aujourd’hui, je tiens à le féliciter pour son jubilé avant le début – 75 ans. Il s’est enrôlé dans le PCUS, à notre connaissance, en 1966 et la même année avait lieu le 23e Congrès du parti. Pour vous rappeler les événements de cette époque, je tiens à vous remettre ce livre. Chers collègues, passons à l’ordre du jour. Aujourd’hui, nous analyserons le développement du réseau routier et l’efficacité de la sécurité routière. Les buts et objectifs dans ces domaines sont définis en détail dans les projets nationaux respectifs et nous n’avons malheureusement pas encore suffisamment de routes de grande qualité. La longueur totale des routes de première catégorie les plus élevées a toutefois augmenté de 2 423 km au cours des quatre dernières années, principalement en raison des routes fédérales: les routes entièrement conformes aux exigences réglementaires en constituent 83%. Bien sûr, il faut noter et reconnaître qu’en 2010, il y en avait beaucoup moins – seulement 38,6%. C’est-à-dire que, ici, sur les routes fédérales, sur les routes fédérales, nous faisons face à un bon progrès, de toute façon, remarquable. Mais la part de ces routes régionales n’atteint toujours pas la moitié même: pour opérer des changements systémiques dans le secteur routier, chaque région doit rapidement élaborer et adopter un programme approprié, non pas déclaratif, mais réaliste, calculé pour une période d’au moins 2024 années Cela permettra aux constructeurs de routes de planifier leur travail “à long terme”, d’acquérir à l’avance des équipements coûteux, de réserver des matériaux de construction, d’investir dans des spécialistes et de nouvelles technologies.

