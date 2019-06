French News: Le Conseil de la Fédération accorde une attention particulière au travail avec les jeunes et à la promotion d’un mode de vie sain – L. Glebova

Le sénateur a également noté que l’organisation et la tenue du super marathon sont activement soutenues par les partenaires de l’événement, le ministère des Affaires intérieures de la Russie et la branche eurasienne de la Fédération pour la paix mondiale. Sotnikov, président du comité d’organisation de l’organisation publique régionale de Moscou “Des supermarchés pour un mode de vie sain” Sergey Suprunyuk, secrétaire général de la division européenne de la Fédération mondiale de la paix, Konstantin Krylov.

Selon Lyubov Glebova, il est très important que les enfants et les adolescents, ayant franchi plus de mille kilomètres de super marathon, aient agité leur exemple en choisissant de faire du sport, en vivant sans dépendance.

Le sénateur a rappelé que la Journée internationale de lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue, célébrée aujourd’hui, a été célébrée le 26 juin. “Cet événement est organisé pour la dix-neuvième fois et est devenu une bonne tradition pour de nombreuses régions de Russie”, a déclaré Glebova. Elle a souligné que le Conseil de la fédération, en tant que Chambre des régions, accordait une attention particulière au travail avec les jeunes, à la création de conditions propices au développement du sport dans le pays et à la promotion d’un mode de vie sain.