French News: Le ministère fédéral de l’Environnement encourage un procédé innovant de récupération du tungstène

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sûreté nucléaire. Le BMU finance le projet pilote novateur de l’HC. Starck Tungsten GmbH pour la récupération de produits chimiques à base de tungstène à haute efficacité énergétique et de matières premières, pour un montant d’environ 150 000 euros provenant du programme d’innovation environnementale.

Le H.C. Starck Tungsten GmbH envisage de mettre en œuvre un processus innovant de récupération efficace de l’énergie et des ressources des produits chimiques à base de tungstène à partir de ferraille. Cela permettra à l’entreprise de Goslar (Basse-Saxe) de réduire de plus de 90% la consommation d’énergie liée à ce processus et de réduire la consommation de soude caustique. Pour la mise en œuvre du projet pilote, le ministère fédéral de l’environnement verse environ 150 000 euros du programme d’innovation environnementale. Selon les spécifications du client, Starck Tungsten GmbH produit des poudres à haute performance de tungstène réfractaire et de ses composés à partir de matériaux recyclés et de minerais sur le site de Goslar. Ceux-ci sont nécessaires, par exemple, pour la production d’outils en carbure de tungstène, de foreuses à pétrole et à gaz, d’alliages de métaux lourds ou même de catalyseurs utilisés dans diverses industries clés (aérospatiale, automobile, construction et génie mécanique, technologies médicales, produits chimiques et énergie). Aujourd’hui, la société recycle le tungstène à Goslar. Le métatungstate d’ammonium (AMW) est un produit de recyclage du tungstène utilisé comme matière première pour les catalyseurs industriels. À l’heure actuelle, cette substance est obtenue par un procédé de traitement chimique en plusieurs étapes très consommateur d’énergie. À l’avenir, on pourra produire de l’AMW des déchets contenant du tungstène à un procédé hydrométallurgique innovant et beaucoup plus efficace en énergie. La consommation d’énergie et les émissions de CO2 doivent être réduites de plus de 90%. Cela correspond à une économie annuelle de plus de 900 tonnes d’émissions de CO2 avec une production annuelle de 1000 tonnes de produit. La gestion optimisée des processus devrait également réduire de manière significative la consommation de lessive caustique et les émissions de sels neutres. Le programme d’innovation environnementale encourage la première application à grande échelle de technologies innovantes. Le projet doit aller au-delà de l’état de la technique et doit avoir un caractère de démonstration.

26.06.2019 | Communiqué de presse n ° 108/19 | promotion

