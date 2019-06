French News: Le premier jour de la session d’examen se termine.

Source: Espace fédéral russe

# TsPK # chose principale # cosmonautique habitée # Soyouz MS-1326.06.2019 20: 27 Le premier jour de la session d’examen se termine Le premier jour d’examen des équipages de l’ISS-60/61 est sur le point de se terminer. Dans un avenir proche, les membres du comité d’examen résumeront les résultats des séances d’entraînement de neuf heures de l’équipage principal et de leurs suppléants. Selon la composition des situations d’urgence auxquelles sont confrontés les astronautes et les astronautes, on peut dire que les travaux visant à les éliminer ont nécessité la rapidité et la cohérence des actions de tous les candidats. Après l’élimination de cette situation d’urgence, la vanne d’électrolyse a refusé de s’ouvrir dans le système Electron, auquel le Cliffs (appel de l’équipage) a également réagi en toute sécurité en suivant les instructions et la documentation de bord. En outre, l’équipage a découvert une perte de communication entre l’ordinateur portable et l’ordinateur central. Lors de la dernière séance de formation, Alexander Skvortsov, Luka Parmitano et Andrew Morgan ont enregistré une émission d’ammoniac dans l’atmosphère de la station et ont dû éliminer un certain nombre d’échecs imprévus au cours de la formation. En particulier, le contact entre la séparation de la navette spatiale Soyouz-MS et la fusée porteuse Soyouz-FG a eu lieu lors du lancement. En outre, au moment de l’approche du navire avec la station, une augmentation de la concentration de dioxyde de carbone a été constatée en raison de la défaillance de l’unité de nettoyage. Sergei Ryzhikov, Thomas Marshburn et Soichi Noguchi ont, conformément aux instructions, ouvert la porte du compartiment du ménage et utilisé l’unité de travail. Avant l’amarrage à la station, un dysfonctionnement s’est produit dans le circuit d’orientation du navire, à la suite duquel le commandant a amarré le Soyouz à l’ISS en mode manuel. et le raffinement de l’impulsion en elle. Double a ensuite corrigé une fausse commande concernant la dépressurisation du navire. Dans ce cas, il est nécessaire de vérifier la pression dans le véhicule en descente, de s’assurer qu’elle est normale et de débrancher le système de contrôle automatique au moyen du système d’urgence (descente urgente). La dépressurisation extrême du véhicule de descente est devenue la situation extrêmement imprévue de l’équipe de secours: les connaissances et les compétences acquises par les équipages au cours de la longue préparation ont permis de détecter et d’éliminer rapidement toutes les défaillances. Les membres de la commission d’examen évalueront les actions de leur équipe bien coordonnées. Demain, le 27 juin 2019, les équipages auront au moins un jour responsable: l’équipage principal passera l’examen sur le simulateur de la sonde Soyouz, qui fait double emploi sur le segment russe de l’ISS.

