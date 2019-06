French News: Le président paysan Rukwied ouvre le salon Bauerntag 2019

Source: Deutscher Bauernverband Dans son discours liminaire prononcé lors de la Journée des agriculteurs allemands en 2019, le président de l’Association des agriculteurs allemands (DBV), Joachim Rukwied, a précisé que les défis mondiaux ne peuvent être abordés qu’avec les agriculteurs, leur compétence et leur sens des responsabilités. Des questions telles que le climat, les espèces et la protection de l’environnement devraient être une évidence pour les exploitations agricoles dans leur propre intérêt. “Le déclin des espèces et le changement climatique – nous devons prendre cela au sérieux. La polarisation et les reproches unilatéraux n’aident pas. Nous devons travailler ensemble pour apporter des solutions et assumer notre part de responsabilité “, a déclaré Rukwied. Le président a souligné que les familles d’agriculteurs avaient déjà beaucoup cultivé pour la biodiversité, comme la plantation de plus de 230 000 km de bandes de fleurs comme source de nourriture pour les insectes cette année. L’Association des agriculteurs allemands a mis au point et actualise en permanence sa propre stratégie climatique, avec l’objectif ambitieux de réduire les émissions de 30% d’ici 2030. «Nous voyons encore un potentiel – par exemple dans l’utilisation énergétique de la biomasse et des résidus ou dans la réduction des émissions d’ammoniac ?? La politique peut nous aider avec ça », a déclaré Rukwied. En agriculture aussi, l’agriculture améliore progressivement l’efficacité de la protection des cultures et de l’utilisation des ressources. “Mais ni l’agriculture biologique ni l’agriculture classique ne vont sans protection des cultures”, a déclaré le président de DBV. “Nous avons besoin d’outils pour protéger les stocks et préserver les cultures et la qualité.” Le président de l’agriculteur a exigé un cadre politique fiable pour les agriculteurs. L’agriculture est prête à prendre ces mesures, mais ce changement a besoin de continuité. En ce qui concerne l’élevage, une réglementation à long terme devrait s’appliquer, sans quoi le changement structurel serait davantage encouragé. Surtout quand il s’agit de garder des truies: “Si nous n’avons pas de clarté ici rapidement, l’Allemagne en tant que lieu deviendra bientôt une histoire.” En ce qui concerne les négociations sur la future politique agricole commune, Rukwied a réitéré la demande d’un budget stable. Lorsque nous savons combien d’argent est disponible, nous pouvons parler de contenu et de distribution.

