French News: Le projet de budget est une bonne base pour la suite des délibérations au Bundestag

Source: CDU-CSU

26/06/2019

La situation fiscale difficile de la fédération est également une conséquence des aides considérables apportées aux pays et aux municipalités

Le Cabinet fédéral a adopté aujourd’hui le projet de budget 2020 et le plan financier jusqu’en 2023. Eckhardt Rehberg, porte-parole budgétaire du groupe parlementaire CDU / CSU, explique:

“Le projet de budget du ministre des Finances Scholz constitue une bonne base pour les délibérations ultérieures du Bundestag au cours du second semestre. Le Black Zero se tient, comme nous l’avons convenu dans la coalition. Compte tenu du fort déficit global des dépenses et des retraits de la réserve, il est évident que le déficit structurel du budget dépasse largement les 10 milliards d’euros. Il n’ya plus de place pour de nouvelles demandes de dépenses sans refinancement.

La situation budgétaire de plus en plus difficile du gouvernement fédéral est également une conséquence de l’aide fédérale considérable apportée aux États fédéraux et aux municipalités ces dernières années. Rien qu’entre 2019 et 2023, la Confédération émet des recettes de TVA de plus de 70 milliards d’euros aux États fédérés. Enfin, le gouvernement fédéral a continué de prendre en charge la participation financière des pays aux coûts d’intégration, comme le prévoit l’accord de coalition. Dans un système fédéral, chaque niveau doit financer et exécuter ses tâches conformément à ses propres responsabilités.

Au Parlement, nous discuterons de manière intensive du projet de budget pour 2020 du ministre Scholz et apporterons déjà des modifications prévisibles, conformément à la loi de Struck. À la fin du mois de novembre, le budget sera finalement approuvé par le Bundestag.

Nous appelons le gouvernement fédéral à adopter rapidement des mesures de réduction des émissions de CO2 dans le Cabinet du climat, c’est-à-dire avant le début des délibérations parlementaires sur le budget fédéral, et à les intégrer au Fonds pour l’énergie et le climat (EKF). Nous allons soumettre l’EKF à une révision générale. Jusqu’à présent, la sortie de fonds de plusieurs programmes pose des problèmes importants. Pour une protection efficace du climat, nous devons enfin mettre un terme à ces problèmes.

Il est incompréhensible que la subvention au logement social passe de 1 milliard d’euros à 150 millions d’euros en 2020. Les pays doivent pouvoir engager pleinement le milliard d’euros engagé l’année prochaine. Nous demandons instamment de revenir à l’ancienne approche budgétaire, comme convenu dans l’accord de coalition.

Le plan financier jusqu’en 2023 montre un certain nombre de points en suspens sur lesquels le ministre des Finances Scholz doit à présent avouer. Il s’agit des bonnes priorités pour l’avenir de notre pays. Les dépenses inutiles et les subventions doivent être examinées pour permettre d’autres dépenses.

Le fonds numérique destiné à l’école du pacte numérique et à l’extension du haut débit manque d’environ 7,5 milliards d’euros de recettes fiscales. Le ministre des Finances Scholz doit maintenant s’assurer pour des raisons de sécurité de la planification.

Le ratio des dépenses de défense de l’OTAN ne devrait pas baisser après 2021. L’Allemagne s’est engagée à atteindre l’objectif de 1,5% du PIB d’ici 2024. La stratégie de conduite à vue dans le budget de la défense doit prendre fin. Il s’agit de la crédibilité de l’Allemagne vis-à-vis de nos partenaires internationaux. “

