French News: L’équipe des auteurs de Gazprom Geologorazvedka a reçu le prix du concours de l’industrie

26 juin 2019 19h15

Le 25 juin, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du «Concours international de développements scientifiques, scientifiques, techniques et innovants visant le développement des industries des combustibles et de l’énergie et des mines» a eu lieu, à laquelle 86 organisations ont participé. Le jury a examiné 197 articles. La candidature de Gazprom Geologorazvedka LLC au concours portait sur les «Approches méthodologiques pour une interprétation intégrée des matériaux SIG et la détermination des paramètres estimés pour les collectionneurs non traditionnels du Berezovskaya Podvsite Northern West Siberia». : Alexey Nezhdanov, chef adjoint du Centre d’ingénierie et de technique pour les travaux scientifiques, chef adjoint du CTI pour la recherche géophysique Niyama dans les puits et pétrophysique Pavel Kokarev, chef adjoint du calcul de la réserve Alexander Doroshenko, chef adjoint du département de l’analyse et l’interprétation des données SIG Rodivilov Danil, un chef de file géologue de l’interprétation Département des données sismiques Alexander stocks de comptage de cartes de géologue Perezhogin Ian Karymova.

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée dans le cadre de la session plénière du VIIe Forum international russe sur l’énergie à Saint-Pétersbourg.

Le vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Pavel Sorokin, a pris part à la cérémonie de remise des prix.

Référence Gazprom Geological Exploration LLC est une filiale à 100% de PJSC Gazprom, qui fournit toute la gamme d’explorations pour trouver de nouveaux gisements et des gisements d’hydrocarbures sur les terres et le plateau de la Fédération de Russie, ainsi que pour prospecter les gisements déjà découverts et les préparer au développement. L’objectif principal de la société est de reconstituer la base de ressources minérales du groupe Gazprom, qui exerce des activités de production dans le district autonome de Yamalo-Nenets, dans le territoire de Krasnoïarsk, dans la région d’Irkoutsk, dans la République de Sakha (Yakoutie), en Russie centrale Gazprom Geological Exploration LLC a mis en place un système de gestion intégré qui répond aux exigences des normes GOST R ISO 9001-2015 (ISO 9001: 2015), GOST R ISO 14001-2016 (ISO 14001: 2015) et GOST R 54934–2012 / OHSAS. 18001: 2007 applicable pour l’exploration, les travaux géophysiques et géochimiques dans le domaine de l’étude du sous-sol et de la reproduction de la base de ressources minérales.Le personnel compte environ 1 000 personnes. Le siège social est situé à Tioumen.

