French News: Les athlètes russes ont attribué cinq récompenses aux deuxièmes Jeux européens à la tirelire de l’équipe

Le ministère des Sports de la Fédération de Russie félicite les athlètes russes et leurs entraîneurs pour les récompenses des IIes Jeux européens et leur souhaite de nouvelles performances éclatantes et des victoires confiantes!

Les IIes Jeux européens ont lieu à Minsk du 21 au 30 juin. Environ 4000 athlètes de 50 pays participent à des compétitions dans les sports olympiques et non olympiques.

Les médaillés de bronze ont été Polina Khorosheva et Kirill Grigorian, tireur à la carabine inclinée de 50 mètres, ainsi que les batutistes Irina Kundius et Jan Pavlova en sauts synchronisés.

Les gagnants des Jeux sont devenus lutteurs Daria Mezhetsky Anastasia Konkin, Daria Davydova Alyona Prokopenko, Xenia Chibisova Musa Mogushkov Denis Yartsev Husen Khalmurzaev, Kazbek Alim Zankishiev et Inal Tasoev tournoi d’équipe mixte, ainsi que l’équipe nationale de la Russie sur aérobic sportive dans les compétitions de groupe dans le Timur Kulaev, Peter Perminov, Ilya Ostapenko, Roman Semenov et Garsevan Dzhanazyan.