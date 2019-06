French News: Les meilleurs pompiers de Gazprom Dobycha Yamburg ont été identifiés

Source: Gazprom en russe

Référence LLC Gazprom dobycha Yamburg est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. Elle exerce ses activités dans le district autonome de Yamalo-Nenets et exerce principalement ses activités dans la production de gaz et de condensats de gaz. La société détient des licences pour l’exploration et la production d’hydrocarbures des champs de Yamburgskoye et de Zapolyarnoye. Il prépare également les régions du Nord Kamennomyssky, Kamennomyssky-mer, Ob, Chugoryakhinsky, Tazovsky-Zapolyarny, Sud-Voile et, dans le cadre de l’entreprise commune, le développement industriel pour le développement industriel. La société est responsable du développement des champs Antipayutinsky et Tota-Yakhinsky.Le gaz est préparé pour le transport sur 14 unités de préparation de gaz intégrées et 5 unités de préparation de gaz.Gasprom Dobycha Yamburg emploie plus de 11 000 personnes. Le siège social est situé à New Urengoy.

MIL OSI