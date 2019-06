French News: Les politiques budgétaires avec des priorités claires: la cohésion sociale et les investissements record pour un pays moderne, respectueuse du climat

Source: Ministère fédéral des finances26.06.2019Dépenses publiques

Le 26 juin 2019, le Cabinet fédéral a adopté le projet de loi du gouvernement pour le budget fédéral 2020 et le plan financier jusqu’en 2023. Le gouvernement fédéral définit donc les bonnes priorités pour réussir à façonner l’avenir de l’Allemagne. Des investissements record sont prévus dans la capacité du pays à innover et à innover, les réductions d’impôts les plus importantes en plus de 10 ans et des mesures globales pour la cohésion sociale. Ils veillent à ce que le succès économique atteigne tout le monde dans le pays.

