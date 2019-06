French News: Mahmud-Ali Kalimatov nommé à la tête de la République d’Ingouchie par intérim

Texte du décret: À propos de la déclaration du chef de la République d’Ingouchie Yevkurov Yu.-B.B. cessation anticipée des pouvoirs et conformément au sous-paragraphe «c» de la clause 1 et au sous-paragraphe «a» de la clause 9 de l’article 19 de la loi fédérale n ° 184-184З du 6 octobre 1999 «Sur les principes généraux d’organisation des organes législatifs (représentatifs) et exécutifs De la Fédération de Russie “je décrète: 1. Accepter la démission du chef de la République d’Ingouchie, Yevkurov, Yu.-B.B. à volonté. Nommer Kalimatov Makhmud-Ali Maksharipovich au poste de chef par intérim de la République d’Ingouchie jusqu’à la prise de fonction du président de la République d’Ingouchie.3. Ce décret entrera en vigueur à la date de sa signature.

