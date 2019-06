French News: O. Melnichenko a tenu la Ve Conférence de toute la Russie “Le gouvernement local: service et responsabilité”

Source: Russie – Conseil de la fédération

Des événements commémoratifs ont eu lieu à Nefteyugansk à l’occasion du 21e anniversaire de la mort du maire de la ville de Vladimir Petukhov.

Le Conseil panrusse de l’autonomie locale a tenu à Nefteyuganka la 5e Conférence panrusse «L’autonomie locale: service et responsabilité», présidée par le président du Comité du Conseil de la fédération sur la structure fédérale, la politique régionale et les affaires du Nord, et le président du Conseil pan-russe de l’autonomie locale, Oleg Melnichenko. MelnichenkoOleg Vladimirovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du gouvernement de la région de Penza, a abordé des questions d’actualité concernant la participation des citoyens à la résolution des problèmes locaux, y compris au processus d’amélioration du foncier et à la création d’un cadre de vie agréable. Le conseiller du Département de la législation constitutionnelle, du développement des relations fédérales et de l’autonomie locale du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, a présenté des documents sur le concours de la meilleure pratique municipale dans toute la Russie. Le directeur de la «Direction du projet» de l’Institution fédérale autonome a présenté l’expérience du concours pan-russe des meilleurs projets pour la création d’un environnement urbain agréable Ministère de la Construction de la Russie “Pavel Danilov. Expérience de la région de Lipetsk d’attirer les citoyens à l’élaboration et la mise en œuvre de projets isation du concours panrusse de la création d’un projet d’environnement urbain confortables présentés Zimarin Natalia, chef adjoint de l’Administration de la Lipetsk municipale rayona.V l’événement, organisé une cérémonie traditionnelle de l’attribution des médailles commémoratives « devoir de conscience à l’honneur. »

À la fin de la conférence, Oleg Melnichenko a rappelé que Vladimir Petukhov (maire de Nefteyugansk en 1996-1998) avait rappelé à sa mémoire que Vladimir Petukhov (maire de Nefteyugansk en 1996-1998) était à la tête du gouvernement local. Il a défendu sa vie la ville, n’a pas compromis les intérêts des habitants. «Nous organisons cette conférence pour honorer sa mémoire. Vladimir Petukhov est un exemple de la façon de travailler. Cette fois, il a de nouveau réuni des représentants de l’autonomie locale du pays. »À la fin de la Conférence, les participants ont visité le district de Nefteyugansk, où ils se sont familiarisés avec la pratique consistant à améliorer l’espace public – la construction d’un complexe sportif de rue“ Arena ”dans le village de Cheuskino. Le projet a été mis en œuvre avec la participation active des habitants de la colonie et dans la ville de Nefteyugansk, des événements mémorables ont été organisés à l’occasion du 21 anniversaire de la mort de Vladimir Petukhov. Plus de 300 personnes venues de 50 régions de la Fédération de Russie, dont 59 chefs de municipalités, députés des autorités législatives (représentantes): représentants d’organismes publics, de municipalités et de spécialistes ont assisté à la réunion.

