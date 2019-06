French News: OOO Gazprom transgaz Ufa a libéré plus de 27 000 alevins de stélets dans la rivière Belaya

Source: Gazprom en russe

26 juin 2019

Le 25 juin, des employés de Gazprom Transgaz Ufa LLC ainsi que des représentants de la pisciculture de Karmanovskiy, l’une des plus grandes piscicultures industrielles de Russie, ont relâché plus de 27 000 jeunes sterlets dans la White River. L’événement sur la reproduction des ressources biologiques aquatiques s’est déroulé à l’issue de la refonte des lignes de réserve des traversées sous-marines de gazoducs des sociétés Polyansky et Karmaskalinsky LPUMG Gazprom Transgaz Ufa LLC.

«Prendre soin de la nature et utiliser ses ressources de manière rationnelle font partie des tâches les plus importantes qui nous attendent», a déclaré Sergey Gordeyev, directeur général adjoint des réparations et de la construction de bâtiments chez Gazprom Transgaz Ufa. – Les activités de conservation et de maintenance des écosystèmes aquatiques sont généralement incluses dans les plans de réparation en cours des passages sous-marins.

Sterlet est une espèce précieuse d’esturgeon en voie d’extinction inscrite dans le Livre rouge de la Russie et du Bachkortostan. En république, il vit dans la rivière Belaya et ses principaux affluents – Sim, Ufa, Dema. L’été est la période la plus favorable pour la libération des alevins dans le milieu naturel. Ils ont été dilués dans des conditions spéciales et adaptés pour être envoyés à la prochaine température ambiante.

Les problèmes de conservation de la biodiversité des réservoirs sont résolus par les employés de Gazprom Transgaz Ufa LLC ainsi que par des spécialistes du département territorial de la Volga moyen de l’Agence fédérale de la pêche. Ce jour-là, des représentants d’autres entreprises de la région ont participé à la publication des jeunes spécimens de sterlet. Au total, plus de 40 000 alevins ont été relâchés dans la rivière Belaya.

Contexte Gazprom Transgaz Ufa Ltd. est une filiale à 100% de PJSC Gazprom. La société exploite environ 5 000 km de gazoducs et compte 16 succursales, dont 9 départements de production linéaire de gazoducs, 12 ateliers de compression, 82 unités de pompage et 146 stations de distribution de gaz. ISO 14001: 2015 management environnemental. Le personnel de la société compte environ 5 000 personnes. Le siège social est situé à Ufa.

