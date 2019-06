French News: Pour la vie privée avec un sens des proportions

En outre, en tant qu’Union, il était important pour nous de réduire les charges disproportionnées résultant de la nécessité de disposer d’un responsable de la protection des données, en particulier pour les petites entreprises et les entreprises, mais également pour les associations. Bien que la législation en vigueur prévoie l’obligation de désigner un responsable de la protection des données, au moins dix personnes sont impliquées de manière constante dans le traitement automatisé de données à caractère personnel. À l’avenir, cela ne s’appliquera qu’à partir de vingt employés. 90% de nos entreprises et entreprises artisanales n’ont plus besoin de désigner un responsable de la protection des données.

Nous avons utilisé les délibérations parlementaires pour répondre à trois préoccupations principales émanant notamment des entreprises et des petites et moyennes entreprises.