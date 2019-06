French News: Réforme de la taxe foncière: les municipalités déterminent le montant et l’utilisation des revenus

Source: CDU-CSU

26/06/2019

3 questions, 3 réponses de Christian Haase

D’ici fin 2019, le gouvernement fédéral devra définir un nouveau modèle de calcul de l’impôt foncier, qui s’appliquera à partir de 2025. À présent, le ministre fédéral des Finances a soumis un modèle au Bundestag allemand pour consultation. Cela doit être décidé à l’automne 2019. Notre porte-parole de l’Arbeitsgemeinschaft Kommunales, Christian Haase, dans une courte interview:

Monsieur Haase, la taxe foncière augmentera-t-elle grâce au nouveau calcul et les loyers augmenteront-ils également?

Dans quelle mesure la taxe foncière et donc le loyer après la réforme de la taxe foncière vont augmenter ou diminuer, n’est pour le moment pas concluante. Après tout, le montant de la taxe foncière dépend du taux de prélèvement local. Ni la législature fédérale ni les États fédérés n’ont aucune influence en la matière. La décision sur le montant de la taxe foncière est prise par la municipalité locale ou le conseil municipal. Même si les représentants des municipalités ont assuré que le montant de la taxe ne devrait ni diminuer ni augmenter, des exceptions sont possibles.

En revanche, ce que nous réglementons au niveau fédéral, c’est la méthode de calcul de l’impôt foncier. Notre objectif est le logement abordable. Du point de vue de mon groupe, un modèle dans lequel l’espace sert avant tout de base et où les relations de valeur réelle telles que l’indice de valeur foncière ont moins d’influence, peut empêcher des augmentations excessives de l’impôt foncier. À cet égard, nous nous félicitons expressément du fait que la proposition de réforme en attente au Bundestag contienne une clause d’ouverture de pays qui permette aux Länder de s’écarter de la forte valeur de référence de la loi fédérale. Qu’est-ce que la taxe foncière, à quoi sert-elle?

L’impôt foncier est l’un des impôts municipaux réels perçus sur les terres agricoles, les immeubles résidentiels et commerciaux et les terrains associés. Les recettes provenant de la taxe foncière revêtent une grande importance pour les municipalités. Après tout, les quelque 14 milliards d’euros prélevés en 2018 sur la taxe foncière représentent environ 14% des recettes fiscales municipales.

L’impôt foncier est destiné à financer les coûts de mise en place et d’entretien des infrastructures publiques résultant de l’utilisation de terrains non autrement couverts, tels que l’entretien des rues et des espaces verts, l’exploitation de lampadaires, l’entretien d’une piscine ou d’une bibliothèque communales. mais aussi la réhabilitation de base des routes, si aucune contribution à la construction de route n’est prélevée ou si les coûts sont à la charge de l’État. Il en résulte une relation étroite entre l’utilisateur du territoire et la municipalité. À cet égard, il est également logique que la taxe foncière puisse être répercutée sur les coûts supplémentaires et ensuite payée par le locataire qui utilise l’infrastructure municipale de son lieu de résidence. Les demandes adressées au conseil local par la population résidente sont généralement financées par la taxe sur la propriété et ont donc une incidence directe sur le montant de la taxe.

Pourquoi la clause d’ouverture d’un pays est-elle bonne pour la réforme de la fiscalité immobilière?

La clause d’ouverture convenue d’un pays ouvre la possibilité d’un véritable fédéralisme concurrentiel. De cette manière, nous permettons la concurrence politique pour les meilleurs modèles, pratiques et utilisables par les citoyens dans les pays et les municipalités.

La responsabilité de la taxe foncière se termine là où elle doit être: les municipalités font partie des pays et sont donc responsables du financement des municipalités de manière appropriée. Cela inclut la responsabilité de l’existence d’un impôt immobilier viable. Le fait que 16 lois différentes puissent émerger dans les années à venir peut même avoir un sens. Les différences entre les agglomérations urbaines et les zones rurales peuvent être mieux prises en compte par le biais de lois nationales que dans le cas d’une réglementation juridique nationale dans laquelle l’immobilier à Berlin est assimilé à l’immobilier en Sarre ou dans le Mecklembourg-Poméranie.

