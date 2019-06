French News: Rencontre avec Yunus-Bek Yevkurov

Source: Président de la Russie – Kremlin

Yu.-B.Evkurov: Cher Vladimir Vladimirovitch, je suis à la tête de la République depuis près de 11 ans et beaucoup a été accompli durant cette période. Nous sommes pratiquement passés d’une république belligérante aujourd’hui à une région en plein essor. Depuis près de cinq ans que nous sommes dans les «vingt» régions de la Russie, nous bénéficions de primes – en termes de développement socio-économique, dans toutes les directions – le plus important étant que la république soit devenue une notoriété positive, à la fois dans le pays et à l’étranger. Bien sûr, c’est le grand mérite du centre fédéral: une aide précieuse fournie à la république, à la république et à votre participation personnelle. Plus d’une fois, vous vous êtes rendu dans la république et vous avez pris les problèmes les plus difficiles et les plus problématiques sous contrôle personnel. Je n’ose bien sûr pas dire si j’ai fait face à la tâche ou non, mais j’ai essayé du mieux que je pouvais. Par conséquent, aujourd’hui, je pense, j’ose dire qu’une nouvelle équipe est nécessaire, de nouvelles personnes, et je voudrais vous poser des questions sur la démission anticipée de mes pouvoirs. À l’avenir, je suis prêt à accomplir des tâches dans tous les secteurs, dans toutes les directions, dans l’intérêt de notre grand pays, merci de votre confiance, Vladimir Vladimirovich Vladimir Poutine: Je tiens également à vous remercier pour le travail que vous avez accompli dans la République. mais ils ne diffèrent pas beaucoup des problèmes du pays dans son ensemble: il s’agit de la nécessité d’assurer la croissance des revenus des citoyens. Malheureusement, la croissance des tarifs du logement et des services collectifs, ainsi que des prix en général, a un impact aussi important sur le bien-être des habitants et requiert une attention constante de la part des autorités fédérales et régionales, y compris en Ingouchie. en particulier, même plus élevé que la moyenne des indicateurs russes dans des secteurs tels que la construction, la production industrielle. L’amélioration des finances a lieu, c’est un fait évident, avec un excédent, vous avez récemment constitué un budget. Tout cela crée de bonnes conditions favorables au développement futur.Je pense que la nouvelle direction de la république tiendra compte de tout cela, elle travaillera de la manière la plus sérieuse qui soit. Et ensuite, je vous demanderai de transmettre au nouveau chef tout ce qui a été acquis de manière positive ces derniers temps, de l’actualiser et de l’aider dans les premiers jours de son travail Yu.-B.Evkurov: Oui. Merci de votre confiance Poutine: Merci.

