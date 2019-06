French News: Resource-P: 6 ans en orbite

Source: Espace fédéral russe

26 / 06/2019 12:41 Ressource-P: 6 ans en orbite

Photo prise le 1er juin 2019 avec Resurs-P. Kingston, Tasmanie, Australie. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 9 juin 2019 à partir du satellite Resurs-P. Bujumbura, Burundi. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 10 juin 2019 à partir du satellite Resurs-P. Exactement, l’Ukraine. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 12 juin 2019 à partir du satellite Resurs-P. Cesky Tesin, République tchèque. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 15 juin 2019 à partir du satellite Resurs-P. Cacak, Serbie. L’enquête a été réalisée avec l’équipement intégré Geoton, une image intégrée, prise le 20 juin 2019 à partir du satellite Resurs-P. Djibouti, Djibouti. L’enquête a été réalisée avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 1er mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Port Saint-Louis-du-Rhône, France. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 4 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Karachi, Pakistan. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 9 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Umtata, Afrique du Sud. L’enquête a été réalisée avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 13 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Kaboul, Afghanistan. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 19 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Johvi, Estonie. L’enquête a été réalisée avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 22 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Bamako, Mali. Le levé a été réalisé avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 26 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Sanaa, Yémen. L’enquête a été réalisée avec le matériel Geoton, une image intégrée, prise le 27 mai 2019 à partir du satellite Resurs-P. Tel Aviv, Israël. Prise de vue produite par l’équipement “Geoton”, image intégrée

Le 25 juin 2019, six ans se sont écoulés depuis le lancement du vaisseau spatial Resurs-P n ° 1 conçu pour l’observation optoélectronique large bande très détaillée et hyperspectrale de la surface de la Terre. Elle a été conçue et fabriquée à Progress RCC. L’appareil est géré par TsUP TsNIImash, l’opérateur du complexe spatial Resurs-P, le Centre scientifique de surveillance opérationnelle de la Terre, a dépassé la période d’activité annoncée, fonctionne normalement et remplit des fonctions dans l’intérêt de divers ministères et départements de Russie. L’équipement embarqué et cible a démontré sa fiabilité. La superficie capturée par les équipements optiques haute résolution s’élève à 220,7 millions de mètres carrés. km (dont 86,3 millions de km 2 se trouvent sur le territoire de la Fédération de Russie) Les informations reçues de Resurs-P n ° 1 sont uniques en termes de précision de la référence au terrain et de qualité des images. La grande efficacité du transfert d’informations vous permet d’utiliser efficacement les données pour résoudre les problèmes des consommateurs fédéraux et régionaux des États.Le complexe spatial est conçu pour les tâches suivantes: compilation et mise à jour de cartes géographiques, thématiques et topographiques générales, lutte contre la pollution et dégradation de l’environnement, inventaire des ressources naturelles, assistance à la recherche gisements de pétrole, de gaz naturel, de minerai et autres minéraux; contrôle de la construction historique, obtention de données pour l’évaluation technique de la zone dans l’intérêt de l’activité économique, surveillance des zones de protection des eaux et de conservation, évaluation de l’état des glaces, observation des zones d’urgence pour éviter le développement de catastrophes naturelles, accidents, catastrophes, ainsi que l’évaluation de leurs conséquences pour la planification d’activités de restauration; assurer la pose d’autoroutes et de grandes structures, de routes, de voies ferrées, d’oléoducs et de gazoducs, de systèmes de communication et autres. voyageur, revendiqué et largement utilisé dans l’intérêt du développement socio-économique du pays. Les résultats de l’imagerie spatiale dans leurs activités commerciales sont utilisés par de nombreuses régions russes, notamment le territoire de Krasnodar, la région de Belgorod, la région de Moscou, le territoire de Krasnoyarsk, etc. Dans la région de Samara, l’un des principaux clients est le Ministère des forêts, de la protection de l’environnement et de la gestion de l’environnement. Les instantanés sont utilisés pour identifier et contrôler les sites miniers illégaux pour les minerais courants, pour détecter les décharges non autorisées de déchets industriels et ménagers et pour évaluer l’état des zones spécialement protégées.Le département informatique de la région de Samara utilise à son tour les données du satellite pour mettre à jour le géoportail régional. Avec son aide, le ministère des Relations de la propriété a clarifié les limites des districts urbains et des districts municipaux. Dans l’intérêt du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les données de Resurs-P n ° 1 ont été utilisées pour clarifier les limites des champs agricoles. La prochaine étape du développement du système spatial est la création de l’engin spatial Resurs-P n ° 4 et 5, qui viendra s’ajouter au groupe de véhicules civils. observation de la surface de la terre. RCC Progress travaille actuellement à la fabrication de données satellitaires.

