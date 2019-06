French News: Session du Conseil scientifique et technique d’IP NPO Energomash

Source: Espace fédéral russe

NPO Energomash # principalement 06/26/2019 13:22 Réunion du Conseil scientifique et technique d’IP NPO Energomash Le principal sujet de la réunion était la formation d’un plan pour la R & D technologique prometteuse dans les entreprises de l’ADSD pour la période 2019-2027. Dans le rapport sur le sujet désigné, directeur général adjoint de NPO Energomash sur l’organisation et le développement de la production E.Yu. Tokarenko a analysé les performances et l’efficacité de la R & D technologique réalisée à ses propres frais, a examiné les problèmes de développement technologique des entreprises de CDR et a constitué le groupe principal de projets de R & D prometteurs conçus pour résoudre ces problèmes. . ”Doit être accepté et approuvé avant le 30 juillet 2019. La deuxième question abordée lors de la réunion NTS était le concept de création de moteurs-fusées à faible poussée de NIIMash sur des composants de carburant non inflammables et sans danger pour l’environnement. La base scientifique et technique a indiqué qu’il serait possible de créer des EMI pour divers composants de carburant non inflammables sans danger pour l’environnement dans un délai raisonnable. Par décision du conseil, le concept proposé a été recommandé comme concept de base par rapport au RTMT développé.

