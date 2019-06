French News: Signaler un verdier mort

Source: NABU – Association pour la conservation de la nature en Allemagne La chaleur estivale favorise la propagation de l’agent pathogène

La NABU reçoit régulièrement des informations sur des verdiers tachetés ou morts en été. Le responsable est l’agent pathogène “Trichomonas gallinae”. Les ornithologues sont appelés à signaler les animaux infectés et à enrayer la propagation de la maladie au moyen de mesures simples.

Bain de verdier – Photo: NABU / Hartmut Mletzko

À la NABU, il est régulièrement rapporté que les verdiers tachetés sont morts ou malades en été. Dans tous les cas, on signale toujours à proximité des sites d’alimentation des chardonnerets verts apathiques ou déjà morts et, dans de rares cas, d’autres espèces également, mais on peut supposer que les chardonnerets signalés sont infectés par le pathogène unicellulaire Trichomonas gallinae. Les nombres exacts aux nombres de cas fluctuant chaque année n’existent pas. Cependant, selon les estimations de la NABU, 80 000 ou plus de verdiers d’Amérique meurent de l’infection, qui a été observée pour la première fois dans de plus grandes régions d’Allemagne en été 2009. Les sources de nourriture et surtout d’eau comme source d’infection Depuis lors, la maladie a récidivé chaque année dès que les températures d’été persistent. Le fourrage et, en particulier, les points d’eau pour les oiseaux sont des sources d’infection idéales, surtout en été, afin qu’un oiseau malade puisse rapidement infecter d’autres oiseaux. En plus du contact direct des animaux les uns avec les autres, il faut avant tout boire de l’eau dans les lieux d’alimentation en question dans lesquels le pathogène peut survivre à des températures estivales chaudes jusqu’à 24 heures en tant que source d’infection par Trichomonads.informez des cas de maladie et agissez pour empêcher la propagation de Trichomonas gallinae La NABU doit de toute urgence cesser de se nourrir immédiatement jusqu’à l’hiver prochain, dès que plus d’un oiseau malade ou mort est observé dans un lieu de nourrissage estival. De même, tous les ornithologues doivent être supprimés. Même le nettoyage quotidien des sites d’alimentation et des points d’eau ne suffit pas à protéger les oiseaux de l’infection, dès que des camarades malades se trouvent à proximité.

Greenfinch approche – Photo: Lutz Klapp / www.naturgucker.de

Les animaux infectés par l’agent pathogène de la trichomonase présentent les caractéristiques suivantes: Une salive mousseuse, qui inhibe la prise de nourriture, une grande soif, une intrépidité apparente. L’administration du médicament n’est pas possible car les substances actives ne peuvent pas être dosées chez des animaux en liberté. L’infection est toujours mortelle. Selon les vétérinaires, il n’y a pas de risque d’infection chez l’homme, le chien et le chat. Pour des raisons inconnues, la plupart des autres espèces d’oiseaux semblent beaucoup moins sensibles à l’agent pathogène que les charançons verts .Aucune menace immédiate pour la population de nageoires verdâtres – NABU ne considère pas la maladie comme une menace supplémentaire pour les stocks de verdier en légère baisse. En Allemagne, il y a environ deux millions de couples nicheurs. Ainsi, en été, plus de dix millions de verdiers, parents et jeunes oiseaux inclus. La mort du pinson entraîne une augmentation de la mortalité, un effet durable sur le développement du stock est actuellement indétectable et, jusqu’à présent, n’attend que localement. Les cas suspects provenant de régions dans lesquelles la détection de l’agent pathogène a jusqu’à présent échoué doivent être signalés aux vétérinaires de district et des oiseaux morts y sont proposés en tant qu’échantillons, afin que la présence de l’agent pathogène puisse être officiellement documentée.

