French News: Soutien au changement

Dans le cadre de la Journée des agriculteurs allemands 2019 à Schkeuditz en Saxe, la ministre fédérale de l’Agriculture, Julia Klöckner, encourage les agriculteurs à changer et leur promet de soutenir: Protection du climat, biodiversité, bien-être des animaux: les agriculteurs subissent une pression énorme des attentes. Il y a beaucoup de choses dans l’agriculture. Je constate une nouvelle ouverture, en particulier chez les jeunes agriculteurs, pour une protection ambitieuse de l’environnement, de la nature et du climat. Mais ils ne se considèrent pas seulement comme des jardiniers paysagistes, ils sont aussi des entrepreneurs qui souhaitent produire de la nourriture de manière durable. La planification de la sécurité est la condition préalable pour que la jeune génération ait le courage de se lancer dans la voie verte. Et je veux aider les familles paysannes à se tirer d’affaire. Parce que la production de nourriture est vitale. Aussi dans le monde entier. Pas d’images nostalgiques-romantiques d’une vieille agriculture, mais innovation, recherche et numérisation reflètent l’image de l’économie agricole actuelle. Nous aussi, les consommateurs avons un devoir. Il est trop facile de reprocher à l’agriculture la protection du climat d’un côté, mais oubliez le jardin de rocaille à votre porte. Tout le monde est responsable. Nous devons réussir à faire de l’agriculture à nouveau un projet de toute la société. Pour plus de bien-être animal, par exemple, décide non seulement dans l’écurie, mais aussi à la caisse. Et plus doit être expliqué. Trop souvent, les blâmes et les compressions dominent le débat sur l’agriculture. Par exemple, sur le thème de la protection des cultures – sans laquelle ce n’est pas possible. Les rayons de nos supermarchés sont très bien remplis et de grande qualité, car les cultures sont protégées. Dans le même temps, l’utilisation des pesticides est encore réduite par les nouvelles technologies numériques. Aucune industrie n’est aussi innovante que l’agriculture. Ces discussions devraient rendre l’industrie encore plus forte et plus offensive – avec un objectif ouvert.

MIL OSI