Irina Rukavishnikova Rukavishnikova, membre du Comité du Conseil de la Fédération chargé de la législation constitutionnelle et de la construction de l’État, Irina Valerievna, représentante de l’organe législatif (représentant) de la région de Rostov, a déclaré qu’à l’initiative du Conseil de la fédération, plus de 50 000 personnes y ont pris part. Les enseignants pourraient exprimer leur opinion sur les enseignants qui devraient être libérés. La plupart d’entre eux, selon le sénateur, sont mécontents de la bureaucratisation de leur travail, ce qui ne leur laisse pas la possibilité de poursuivre leur formation et leur créativité. “Environ 94% – l’écrasante majorité – sont favorables à un changement radical de la situation dans les meilleurs délais.” Le législateur a transmis les résultats de l’enquête au ministre.

