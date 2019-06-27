В День молодёжи Павел Колобков встретился со студентами российских вузов на площадке Дискуссионного клуба «Валдай»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 27 июня, в День молодёжи в Москве на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай» Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл встречу со студентами российских вузов.

В ходе беседы Павел Колобков заметил, что Россия является одной из немногих стран в мире, в которой прошли пять самых крупных спортивных форумов: Олимпийские летние и зимние игры, Чемпионат мира по футболу, всемирные универсиады по летним и зимним видам спорта. «Россия была, есть и останется великой спортивной державой», – подчеркнул он, отметив также успехи российских спортсменов на международной спортивной арене.

«В последние годы многое в спорте поменялось, – продолжил Министр. – Активно в регулировании спортивной деятельности стали участвовать такие международные организации как ЮНЕСКО и Совет Европы. Появились в спорте и новые организации».

«Меняется всё спортивное движение, меняется система соревнований, меняется олимпийская программа в зависимости от популярности видов спорта, – подчеркнул Павел Колобков. – Поэтому вырабатывая внутреннюю политику развития спорта в России, мы ориентируемся на лучший опыт наших коллег и постоянно развивающееся спортивное законодательство».

Глава Минспорта России сказал, что в настоящее время в России в приоритете развитие массового спорта и подготовка спортивного резерва. «Президент Российской Федерации поставил определенную задачу увеличить количество занимающихся физической культурой и спортом до 55%, – напомнил Павел Колобков. – Наша цель не только достичь этого показателя, но изменить отношение людей к занятиям спортом, к своему здоровью. Вторая задача – совершенствование системы подготовки спортивного резерва. Это и непосредственная организация подготовки спортсменов, и система соревнований, и подготовка кадров по видам спорта. Поэтому большой пласт работы Минспорта России на ближайшие годы – реализация Федерального проекта «Спорт – норма жизни».

В общении со студентами Павел Колобков ответил на актуальные для учащихся вузов вопросы, которые касались тем развития футбола в России, борьбы с допингом в спорте, российского представительства в международных спортивных организациях, совершенствования спортивной инфраструктуры и других.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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