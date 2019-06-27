В. Матвиенко: В Совете Федерации рассчитывают на возобновление полноценного диалога с Молдавией

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела встречу с Председателем Парламента Республики Молдова.

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга с Председателем Парламента Республики Молдова Зинаидой Гречаный, которая возглавляет парламентскую делегацию молдавских депутатов, прибывших в Москву с рабочим визитом.

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«В России заинтересованы, чтобы Молдова развивалась в русле мира и стабильности. Российско-молдавские отношения имеют богатую историю, они пережили непростое время и сегодня появился реальный шанс вернуть их на позитивный путь развития для продолжения взаимовыгодного сотрудничества при обоюдном учете национальных интересов», — сказала Валентина Матвиенко.

«Рассчитываем на полноценное возобновление российско-молдавского межпарламентского диалога. Мы к этому готовы», — заявила Председатель Совета Федерации.

Большинство субъектов РФ заинтересованы в сотрудничестве с Молдавией

По ее мнению, необходимо как можно быстрее запустить работу российско-молдавской межправительственной комиссии, отладить механизмы межпарламентского взаимодействия и межрегиональных связей.

Зинаида Гречаный

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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Александр Ракитин

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Ильяс Умаханов

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Владимир Джабаров

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Виктор Абрамов и Александр Ракитин

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Фарит Мухаметшин

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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Встреча В. Матвиенко с Председателем Парламента Республики Молдова

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«Большинство субъектов РФ заинтересованы в сотрудничестве с Молдавией. Готовы рассматривать возможности расширения экономических и гуманитарных связей», — сказала Валентина Матвиенко.

Глава верхней палаты российского парламента пригласила молдавских парламентариев принять участие в работе ближайшего заседания Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

По словам Зинаиды Гречаный, после периода политической турбулентности, молдавские властные структуры, в том числе и Парламент, возвращаются к стабильной работе.

Председатель Парламента Республики Молдова считает, что сотрудничество с Россией должно продолжаться во всех сферах и по всем направлениям.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя СФ Ильяс Умаханов, УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области член Комитета СФ по социальной политике, член межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и Парламента Республики Молдова Виктор Абрамов. АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области

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