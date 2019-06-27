В. Рязанский принял участие в VIII Среднерусском экономическом форуме в Курске

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждения на форуме фокусировались на цифровых преобразованиях в экономике и улучшении качества жизни, отметил сенатор.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области принял участие в работе VIII Среднерусского экономического форума в Курске. В этом году форум, посвященный теме «Цифровой регион», проходит в новом двухдневном формате.

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«Глава государства и Правительство РФ ставят перед регионами стратегическую задачу построения цифровой экономики, которая создаёт основу для успешной реализации всех национальных проектов», — пояснил сенатор. По словам Валерия Рязанского, в ходе форума все обсуждения фокусировались на главном вопросе: что даст цифровая экономика гражданам и какие приоритеты необходимо выстроить, чтобы за счёт цифровых преобразований улучшилась жизнь населения Центральной России.

Глава Комитета СФ озвучил приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга участникам мероприятия.

Передовые технологии и профессиональные компетенции являются важнейшими конкурентными преимуществам

«Сегодня передовые технологии и профессиональные компетенции являются самыми востребованными ресурсами и важнейшими конкурентными преимуществами. Именно в них заложен потенциал для решения стратегической задачи построения цифровой экономики – основы для успешной реализации всех национальных проектов и улучшения качества жизни граждан», — говорится в приветствии.

Экономический форум

По словам Валерия Рязанского, на форум зарегистрировались более 2500 человек, в том числе делегации из 24 регионов России и стран зарубежья, включая Республику Беларусь, Италию и Болгарию. Законодатель указал на то, что в выставке участвуют 27 компаний Курской области, которые представят свои цифровые проекты.

Глава Комитета СФ сообщил, что врио губернатора Курской области Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора Курской области в беседе с представителями средств массовой информации рассказал об изменениях в стиле управления, о занятости и пользовании социальными сетями, об открытости и развитии туризма.

«Исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что государство выделает большие объёмы средств на развитие наших аграриев, это направление выбрано в качестве приоритетного», — заявил парламентарий. По словам Валерия Рязанского, уже сейчас курские аграрии имеют современный парк техники, посевной материал.

В рамках форума состоялся «круглый стол», посвященный малому и среднему бизнесу, на котором обсуждались преимущества цифровой экономики для развития малого предпринимательства.

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