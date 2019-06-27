В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело о мошенничестве в особо крупном размере

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении девяти членов организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённого организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые совершали хищения денежных средств со счетов клиентов одного из коммерческих банков.

Злоумышленники получали сведения о состоянии вклада клиентов банка, узнавали их паспортные данные, после чего обналичивали сберегательные сертификаты на предъявителя при активном содействии сотрудников банка, входящих в организованную преступную группу.

В результате преступной деятельности банку причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 130 млн. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения.

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