Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Лидеры России — 201927.06.2019 19:27

Дмитрий Рогозин встретился с финалистами Конкурса «Лидеры России»

27 июня 2019 года состоялась встреча генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России — 2019». Конкурс проводится ежегодно и направлен на выявление, развитие и продвижение наиболее перспективных управленцев в интересах стратегического развития страны.

По условиям конкурса трое финалистов были определены участниками программы наставничества под руководством Дмитрия Рогозина:

Зобов Юрий Александрович, коммерческий директор Московского инструментального завода;

Кромин Алексей Юрьевич, начальник Департамента внутреннего контроля «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»;

Осипенко Владимир Борисович, заместитель генерального директора Красцветмета.

Программа наставничества рассчитана на 12 месяцев и будет длиться с апреля 2019 года по апрель 2020 года. В рамках первой встречи финалисты представили свои индивидуальные планы развития и обсудили возможные форматы взаимодействия в рамках программы наставничества.

Начиная встречу, Дмитрий Рогозин отметил: «Сегодня перед ракетно-космической отраслью стоят масштабные и нетривиальные задачи: повысить экономическую эффективность предприятий отрасли, осуществить переход на новую ракетно-космическую технику, запустить новые продукты и сервисы в интересах экономики страны, сформировать новый технологический задел для перспективных проектов освоения космоса. Поэтому сегодня для нас актуален вопрос формирования нового кадрового потенциала из молодых, обладающих новым мышлением, обладающих инициативой и готовностью ответственно решать стоящие перед отраслью задачи. Уверен, что для каждого из вас российская космонавтика сможет предложить серьезные направления и задачи, в которых вы сможете раскрыть свой потенциал».

Следующая встреча участников программы с наставником будет организована на космодроме Байконур в период пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13».

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