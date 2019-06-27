Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#пилотируемая космонавтика#Союз МС-1327.06.2019 12:47

Комплексные экзамены экипажей МКС-60/61 продолжаются

В Центре подготовки космонавтов продолжаются предполетные испытания экипажей 60/61-й длительной экспедиции на МКС. Сегодня, 27 июня 2019 года — во второй день экзаменационных комплексных тренировок, первыми к итоговому испытанию на тренажере пилотируемого корабля «Союз» приступил основной экипаж МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.

Традиционно перед экзаменом экипаж пообщался с журналистами на ступеньках тренажера. Представители СМИ узнали, что накануне «Утёсы» (позывной экипажа) показали отличное знание российского сегмента Международной космической станции (МКС), получив самый высокий балл за экзамен. Командир основного экипажа МКС-60/61 Александр Скворцов, довольный результатом вчерашней тренировки вместе со своими иностранными коллегами, выразил уверенность в успехе сегодняшнего испытания. «Вчера мы сделали хороший задел, — сказал Александр Александрович. — Кроме того, у нашего экипажа за спиной два дублирования, а значит проведено такое количество тренировок, что это наилучшим образом отражается на качестве результата».

Перед тем как занять места в креслах внутри тренажера, космонавт признался, что, естественно, испытывает волнение перед экзаменом, но сегодня оно боевое. «Хочется сделать все отлично, грамотно, чтобы порадовать наших преподавателей и инструкторов, убедив их в полной готовности нашего экипажа», — поделился Александр Скворцов.

Двадцать минут спустя на тренажере российского сегмента МКС «космический экзамен» начался у дублирующего экипажа в составе космонавтов Сергея Рыжикова, астронавтов Томаса Маршбёрна и Соичи Ногучи. Сегодня вечером, по окончании экзаменационных комплексных тренировок обоих экипажей, будет проведён разбор, на котором комиссия подведёт итоги второго экзаменационного дня.

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