Названы победители X Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 июня 2019, 19:00

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей десятого, юбилейного, Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и СМИ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Церемония прошла в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, начальник Департамента Александр Беспалов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

В номинации «Лучший благотворительный проект» присуждено два главных приза: проекту «Мир равных возможностей» ООО «Газпром переработка», в рамках которого сотрудники компании проводят совместные творческие занятия с воспитанниками психоневрологического интерната, и проекту «Мудрость жизни» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» по организации досуга для пожилых людей.

Лучшим в номинации «Проект для детей» признаны «Уроки доброты» ООО «Газпром трансгаз Самара». Компания за четыре года объединила более тысячи юных волонтеров, помогла с закупкой инструментов и оборудования. Полученные полезные навыки дети используют для оказания помощи пожилым людям, детским домам, школам, в благоустройстве родных городов и сел.

В номинации «Лучший внутрикорпоративный проект» первое место занял проект «Эстетика производства» ООО «Газпром добыча Оренбург» по созданию максимально комфортных условий на рабочих местах.

«Лучшим корпоративным музеем» назван музей ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В качестве лучшего корпоративного печатного СМИ «Газпрома» в 2018 году отмечена газета «Сибирский газовик» ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Среди интернет-сайтов дочерних обществ и организаций «Газпрома» победителем третий год подряд признан сайт ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

В номинации «Лучший корпоративный фильм» первое место присуждено фильму «В детстве мы мечтали стать космонавтами» ООО «Газпром энерго». Он снят к 20-летию компании и рассказывает о ее деятельности.

Лучшим фотографом назван Данил Хусаинов из ООО «Газпром добыча Ямбург».

Гран-при Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера в социальном блоке удостоен проект «XII международный турнир детских хоккейных команд КХЛ „Кубок Газпром нефти“. Отмечено, что с каждым годом растет количество участников турнира, расширяется его география.

Гран-при в отраслевом блоке получил проект „Сила интеллекта“ ООО „Газпром трансгаз Ставрополь“. Цель проекта — объединить газовиков из разных дочерних обществ „Газпрома“ в масштабной интеллектуальной игре. Ее основная тематика — история России, газовой отрасли и „Газпрома“.

Гран-при в информационном блоке отмечен проект ООО „Газпром добыча Надым“ за создание корпоративного онлайн-издания „Газовик.инфо“.

Справка

Корпоративный конкурс служб по связям с общественностью дочерних обществ и организаций ПАО „Газпром“ проводится с 2009 года. Конкурс направлен на повышение профессионализма корпоративных СМИ, развитие творческой активности и инициативы PR-специалистов в дочерних обществах.

Победителей определяет жюри, в которое входят независимые эксперты — журналисты, издатели, специалисты по связям с общественностью, а также сотрудники Департамента ПАО „Газпром“, курирующего информационную политику компании, и журнала „Газпром“.

Управление информации ПАО «Газпром»

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