Начала работу единственная в России конференция по корпусной лингвистике

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Данный научный форум проходит в СПбГУ традиционно раз в два года. Впервые российские и зарубежные исследователи корпусной лингвистики собрались в СПбГУ в 2002 году.

В этом году научное мероприятие объединило на одной площадке около 70 ученых и практиков из России, Армении, Белоруссии, Бразилии, Италии, Китая, Молдавии, Словении, США, Франции, Чехии и Хорватии.

Предварил открытие конференции день школ-семинаров. В этом году в рамках семинаров доцент Петрозаводского государственного университета Андрей Крижановский рассказал об опыте создания статей в электронном комплексном словаре «Русский “Викисловарь”», а доцент СПбГУ Ольга Митрофанова (кафедра математической лингвистики) продемонстрировала дистрибутивно-семантические модели в лингвистическом процессоре для русского языка.

Корпусная лингвистика — раздел языкознания, занимающийся разработкой, созданием и использованием лингвистических корпусов — подобранной и обработанной по определенным алгоритмам совокупности текстов, используемых в качестве базы для исследования языка.

На официальном открытии конференции участников поприветствовали доцент СПбГУ Илья Николаев (кафедра математической лингвистики) и профессор РГПУ имени Герцена Лариса Беляева (кафедра информационных технологий в лингвистике).

«В этом году мы собрались уже в девятый раз и заранее приглашаем всех принять участие в следующей, юбилейной конференции, которая состоится в 2021 году», — обратился к исследователям председатель оргкомитета, доцент СПбГУ Виктор Захаров (кафедра математической лингвистики).

Доцент СПбГУ Виктор Захаров (кафедра математической лингвистики)Виктор Захаров подчеркнул, что данное мероприятие — единственное в России, посвященное научным исследованиям в области создания и функционирования языковых корпусов. И несмотря на то, что более четверти докладов, представленных в сборнике научного форума, выполнены на иностранных языках, мероприятие вызывает большой интерес именно у российских исследователей.

Открыл пленарное заседание доклад о проекте лингвистов из Карлова университета (Чехия), посвященный основным особенностям лексической базы устойчивых выражений чешского языка. Представил доклад постоянный участник конференции, профессор Карлова университета, специалист по математической лингвистике Владимир Петкевич. В настоящее время в данную базу включены более семи тысяч единиц идиом. Исследователь рассказал о вариативности изучаемых идиом, различных типологических подходах к ним, а также показал инструментарий созданной базы.

Профессор Карлова университета, специалист по математической лингвистике Владимир ПеткевичПродолжая пленарное заседание, Роберт Рейнольдс, научный сотрудник Университета Бригама Янга (США), посвятил свой доклад практическому применению корпусов в процессе обучения русскому языку как иностранному. Докладчик показал, как на основе корпуса естественного языка, соответствующего общепринятым орфографическим и грамматическим стандартам, был создан двухуровневый обработчик морфологии и грамматики русского языка. Его алгоритм учитывал многочисленные исключения, свойственные русскому языку, а также помогал в исправлении ошибок. В докладе американского лингвиста был представлен алгоритм автоматической расстановки переносов, а на примере дополнений к популярным браузерам продемонстрировано практическое использование данных наработок.

Конференция продлится до 28 июня. Внимание будет уделено общим вопросам корпусной лингвистики, а также особенностям работы с морфологией, синтаксисом, семантикой языков и проблемам извлечения информации. В рамках отдельных секций участники обсудят корпусы художественных текстов, а также диалектные, исторические, речевые и мультимодельные корпусы.

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