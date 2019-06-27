Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#главное#орбитальные группировки#космодромы27.06.2019 11:39

На Восточном завершена сборка космической головной части

Сегодня, 27 июня 2019 года, на космодроме Восточный специалисты предприятий Роскосмоса завершили сборку головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1б». В монтажно-испытательном корпусе проведена установка створок обтекателя на разгонный блок «Фрегат» со спутником «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузкой.

Космическая головная часть в полном объеме подготовлена к транспортированию 28 июня в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя. Ранее спутник «Метеор-М» № 2-2 и малые космические аппараты из состава попутной нагрузки прошли цикл испытаний, по результатам которых были допущены к стыковке с разгонным блоком.

Ракета-носитель прошла полный цикл испытаний на Техническом комплексе и в настоящее время готова к общей сборке. На стартовом комплексе сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — КЦ «Восточный» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») ведут подготовку к приему ракеты космического назначения. Сформирован совместный расчет.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», российским метеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-2 и попутной полезной нагрузкой запланирован на 5 июля 2019 года.

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