Source: Russia Federal Space

#ЦПК#главное#Союз МС-13#пилотируемая космонавтика27.06.2019 21:37

У экипажей МКС-60/61 завершилась сессия

Сегодня вечером, 27 июня 2019 года, в Центре подготовки космонавтов завершились экзаменационные комплексные тренировки основного и дублирующего экипажей 60/61-й длительной экспедиции на МКС, которые подводят итог предполетной подготовки космонавтов и астронавтов, показывая их готовность к выполнению программы полёта в целом.

Основной экипаж МКС-60/61 в составе космонавта Александра Скворцова, астронавтов Луки Пармитано и Эндрю Моргана весь день сдавал экзамен на тренажере пилотируемого корабля «Союз». Во время экзамена инструкторы ЦПК смоделировали целый ряд нештатных ситуаций, которые необходимо было обнаружить и устранить в ходе тренировки.

В частности, на этапе выведения обнаружена негерметичность клапана для сброса давления кислородного баллона спускаемого аппарата, далее произошел отказ УКВ-связи, а при подлете к станции после тестирования на дальности 15 км не произошел «захват» системой «КУРС». Экипаж принял решение переключения на резервный комплект, но автоматика дала сбой. При аварии сближения на дальности 5 км от Международной космической станции экипаж перешел на ручное управление стыковкой корабля с МКС.

После расстыковке произошел пожар в спускаемом аппарате, который был классифицирован, как неликвидируемый. Александру Скворцову, Луке Пармитано и Эндрю Моргану предстояло провести разгерметизацию спускаемого аппарата и приступить к баллистическому спуску. При входе в атмосферу отказали датчики угловых скоростей.

В тоже время на тренажерах российского сегмента МКС дублирующий экипаж (Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Соичи Ногучи) справились с несколькими нештатными ситуациями на станции и устранили аварийную. А именно, произошел отказ передатчика связи и сбой в работе системы кислородообеспечения «Электрон». Также экипаж зафиксировал ложное срабатывание датчика дыма, успешно устранил проблему нарушения в работе системы ассенизационно-санитарного устройства. В завершение экзамена, согласно билету, который вытащил перед тренировкой командир экипажа, инструкторы смоделировали для дублеров одну из самых сложных нештатных ситуаций, возможных на станции, — разгерметизацию.

По окончании экзаменационной комплексной тренировки были проведены разборы тренировок, на которых члены экзаменационной комиссии высоко оценили работу экипажей, отметив профессионализм, прочные теоретические знания и практические навыки всех экзаменуемых. По завершении тренировок экипажи поблагодарили инструкторов ЦПК за прекрасную подготовку, а также за их поддержку на протяжении всей «космической сессии».

Завтра, 28 июня, в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии, которая оценит результаты комплексных экзаменационных тренировок и примет решение о дальнейшем ходе подготовки экипажей к выполнению космического полёта. После чего состоится предполётная пресс-конференция с участием основного и дублирующего экипажей МКС-60/61. Вылет на Байконур запланирован на 4 июля.

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