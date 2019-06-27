Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в рабочем совещании по проблемам лесной отрасли.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей командировки в регион приняла участие в совещании представителей малого бизнеса. Мероприятие проводилось по поручению врио Главы Республики Алтай Олега Хорохордина и касалось вопроса функционирования лесной отрасли в регионе.

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Выступая перед участниками совещания, Татьяна Гигель напомнила, что в мае состоялась встреча предпринимателей с врио Главы Республики Алтай. Она позволила выработать план действий по выходу отрасли из кризиса. Документ включал в себя предложения, которые требуют решения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, начиная от своевременности выплаты заработной платы и заканчивая привлечением в отрасль прикладной науки.

Отмечая важность проведенного промежуточного совещания, законодатель прокомментировала выступление заместителя министра природных ресурсов и туризма Республики Алтай Олега Андронова. Сенатор считает, что представленная руководителем ведомства информация по реализации за отчетный месяц семи обозначенных в плановом решении пунктов наглядно демонстрирует, что исполнительная власть региона уделяет вопросам лесной отрасли большое внимание. «По многим параметрам удалось получить положительные результаты, обозначены сроки решения ряда актуальных проблем. Все это говорит о комплексном подходе к решению поставленных перед лесной отраслью задач», — сказала Татьяна Гигель.

Делая акцент на важности рабочих встреч с участием руководителей ведомства и предпринимателей, сенатор выразила уверенность, что формат прямого конструктивного диалога на подобных встречах нужно использовать и впредь. В этом случае у представителей лесного бизнеса появляется возможность проинформировать власть о складывающейся на местах ситуации, а руководители ведомства могут оперативно реагировать на возникающие вопросы.

«Рабочий режим встреч с предпринимателями способствует привлечению внимания власти разных уровней к темам, без которых невозможно движение вперед. Тем более, что решение большинства поставленных задач находится в прямой зависимости от разного рода актуальных мелочей», — уверена Татьяна Гигель.

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