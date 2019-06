French News: 20ème réunion du comité directeur du WBIF au ministère fédéral des finances

Source: Ministère fédéral des finances27.06.2019

Les 25 et 26 juin 2019, le comité de pilotage du cadre d’investissement des Balkans occidentaux (WBIF) s’est réuni sous la coprésidence allemande du ministère fédéral des Finances. La 20e réunion du comité a également marqué le 10e anniversaire de l’institution, dont le président permanent est la Commission européenne.

Le WBIF, créé en décembre 2009, finance des mesures préparatoires et subventionne des projets d’infrastructure dans les Balkans occidentaux. Les pays bénéficiaires jouent un rôle actif, notamment en sélectionnant les projets et en fournissant leur propre financement. Les subventions européennes de l’IAP (instrument d’aide de préadhésion) et de donateurs bilatéraux (plusieurs États membres de l’UE plus la Norvège) permettent de financer la BEI, la BERD, la CEB, la KfW, la Banque mondiale et, à l’avenir, l’Agence française de développement La Commission, qui préside en permanence le cadre d’investissement pour les Balkans occidentaux (WBIF), est assistée par deux coprésidents qui se succèdent chaque année: un représentant de la banque. Il s’agira en 2019 de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Et un donateur bilatéral, c’est l’Allemagne en 2019. La coprésidence allemande est assurée par le ministère fédéral des Finances avec l’appui du ministère fédéral des Affaires étrangères. Les tâches de la coprésidence comprennent les tâches habituelles de coordination, l’organisation et la préparation du contenu des réunions et leur co-modération.Le point fort de la coprésidence allemande a été l’orientation de la réunion du comité directeur de la WBIF des 25 et 26 juin 2019 au sein du ministère fédéral des Finances. Environ 120 participants internationaux étaient attendus à la réunion anniversaire pour marquer le 10e anniversaire du cadre d’investissement. Ceux-ci incluent des représentants de la Commission européenne, de la Banque européenne d’investissement (BEI), de la BERD, de la Banque de développement du Conseil de l’Europe (CEB), de la Banque mondiale, de KfW, de l’Agence française de développement (AFD), de l’OCDE, de donateurs bilatéraux (en plus de l’Allemagne Norvège, Suède, Autriche, Italie, France, Luxembourg, Slovénie et Grèce) et des six pays bénéficiaires des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro et Serbie). L’Allemagne est le quatrième bailleur de fonds bilatéral après la Norvège, la Suède et l’Autriche, avec près de 13 millions d’euros. La plupart des subventions pour les projets sont fournies par le biais de l’instrument IPA (fonds de préadhésion de l’UE) La réunion de Berlin a rendu hommage au succès du WBIF: Jusqu’à présent, 291 subventions ont été approuvées pour 172 projets d’une valeur d’un milliard d’euros. Ces subventions permettront d’investir environ 18 milliards d’euros dans des projets d’infrastructure prioritaires dans les domaines de l’énergie, des transports, de l’environnement, des secteurs numérique, numérique et privé. De plus, 20 subventions pour des projets d’assistance technique ont été approuvées lors de la réunion. Les subventions pour les projets d’investissement généralement beaucoup plus importants ne sont généralement accordées que lors de la réunion de décembre. Les résultats des précédentes subventions d’investissement peuvent être résumés comme suit: 800 km de routes nouvellement construites, des réseaux d’eau potable et d’égouts pour 2,9 millions de personnes, 90 mégawatts d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, de meilleures installations scolaires pour 96 000 élèves et un soutien financier pour 2 800 petites et moyennes entreprises. entreprises. Ainsi, le WBIF soutient les pays des Balkans occidentaux dans leur processus d’approche de l’UE.

