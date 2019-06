French News: À l’est terminé l’assemblage de la tête de l’espace

Source: Espace fédéral russe

Aujourd’hui, le 27 juin 2019, au Cosmodrome de Vostochny, des spécialistes des entreprises de Roscosmos ont achevé l’assemblage de la tête de la fusée spatiale Soyouz-2.1b. Dans le bâtiment de montage et d’essai, les flasques de carénage ont été installés sur l’étage supérieur de Fregat avec le satellite Meteor-M n ° 2-2 et la charge utile associée.La tête militaire a été entièrement préparée pour le transport le 28 juin. . Auparavant, le satellite Meteor-M n ° 2-2 et les petits engins spatiaux de la charge de contingent avaient réussi un cycle d’essais dont les résultats ont pu être amarrés à l’appareil de surpression, ainsi que le cycle complet d’essais du complexe technique. assemblée générale. Sur le site de lancement, les employés de la branche FSUE “TsENKI” – KC “Vostochny” (filiale de la société d’État Roscosmos) se préparent à recevoir une fusée spatiale. Un calcul conjoint a été mis en place: le lancement du lanceur Soyouz-2.1b avec l’étage supérieur de Fregat, du satellite météorologique russe Meteor-M n ° 2-2 et de la charge utile associée est prévu pour le 5 juillet 2019.

