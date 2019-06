French News: À Saint-Pétersbourg, le tribunal examinera le cas de fraude à grande échelle

Le bureau du procureur du district de Frunzensky à Saint-Pétersbourg a approuvé l’acte d’accusation à l’encontre de neuf membres d’un groupe organisé. Ils sont accusés d’avoir commis un crime, en vertu de la partie 4 de l’art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie (fraude commise à grande échelle par un groupe organisé). Selon les enquêteurs, les accusés ont volé de l’argent dans les comptes de clients d’une des banques commerciales. certificats au porteur avec l’assistance active d’employés de banque appartenant à un groupe criminel organisé.En conséquence de ces activités criminelles, la banque a subi un préjudice matériel . Plus de 130 millions de MTN rubley.Ugolovnoe affaire a été envoyé à la cour de district Frunze de Saint-Pétersbourg pour rassmotreniya.S et dans d’autres nouvelles sont disponibles sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie « éther » à l’adresse: efir.genproc.gov.ru

