French News: Compétitivité de l’économie allemande

27/06/2019

La faction syndicale discute d’une modernisation du droit fiscal des entreprises

Au cours de trois discussions techniques, le groupe parlementaire de l’Union a discuté avec des représentants de sociétés actives dans le monde entier, de petites et moyennes entreprises et de travailleurs qualifiés, ainsi que de l’administration et de la science sur la modernisation du droit fiscal des entreprises. Au cours des discussions, il est apparu que les différents acteurs établissaient leurs propres priorités et avaient donc leurs propres exigences spécifiques pour un droit de l’impôt sur les sociétés moderne. Pendant la pause estivale, les résultats de la série d’événements seront rassemblés et présentés en septembre lors d’une grande conférence finale.

Réviser les taux d’imposition – Réduire la bureaucratie

Les deux discussions techniques précédentes ont été consacrées aux entreprises et aux PME mondiales. Les représentants de ces deux groupes ont indiqué de manière très concrète quelles règles et réglementations de votre point de vue devaient être révisées. Il ne s’agissait pas seulement d’une réduction des taux d’imposition au premier plan, mais également de la suppression de la bureaucratie inutile.

Lors de la troisième conférence d’experts sur le droit fiscal des sociétés, des représentants de #Science sont également présents. Parce que nous souhaitons que nos propositions de modernisation soient scientifiquement justifiées. Pour en savoir plus sur notre politicien financier @FGuentzler 📺. pic.twitter.com/Xso08TNHaK

– CDU / CSU (@cducsubt) le 24 juin 2019

Utiliser les possibilités de numérisation

Lors de la troisième réunion d’experts, des représentants de la science, de la jurisprudence et de l’administration ont pris la parole. Il s’est avéré qu’ici aussi, il y a différents points de départ pour une éventuelle réforme. Les changements devraient s’intégrer au mieux dans le système fiscal existant et ne pas le rendre plus compliqué. Mais les possibilités de numérisation devraient être utilisées encore mieux qu’avant. Cela simplifierait et rationaliserait les procédures administratives

Quand on parle de #modernisation du droit fiscal # des sociétés, une question est particulièrement importante: les suggestions sont-elles vraiment pratiques au final? Comme par exemple Le processus #digitization peut être simplifié, explique @Brehm_inNBGNord. pic.twitter.com/TJDmCb7LDT

– CDU / CSU (@cducsubt) le 24 juin 2019

Grande conférence finale en automne

Les suggestions et suggestions issues des trois discussions techniques sont maintenant intégrées dans un concept de modernisation du droit de l’impôt sur les sociétés, qui sera présenté à l’automne.

Lors de trois conférences d’experts sur le droit fiscal des entreprises, nous avons proposé des solutions pour une modernisation. Il est maintenant temps de lancer une réforme de l’impôt sur les sociétés. “Je suis optimiste sur le fait que l’économie allemande restera compétitive”, déclare @AntjeTillmann. pic.twitter.com/UMpINIoQ9e

– CDU / CSU (@cducsubt) le 24 juin 2019

