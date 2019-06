French News: Concours de carrière 2019

Source: Deutscher BauernverbandDans le cadre de la Journée des agriculteurs allemands en 2019, l’Association des agriculteurs allemands (DBV) rend hommage aux lauréats du concours de vocations organisé cette année par la Fédération de la jeunesse rurale allemande. Les 24 meilleurs jeunes professionnels des professions vertes ont reçu des médailles qui ont été remises par le secrétaire d’État Michael Stübgen du ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture. Les compétitions professionnelles agricoles sont particulièrement adaptées pour informer sur la diversité des métiers de l’agriculture et pour apporter une contribution importante aux relations publiques dans les zones rurales “, a déclaré le secrétaire d’Etat Stübgen. Le président des agriculteurs, Joachim Rukwied, accompagné de Brigitte Scherb, présidente de l’Association des femmes de la terre allemande, et Kathrin Muus et Sebastian Schaller, les deux présidents de l’Association des jeunes ruraux allemands (BDL), ont rendu hommage aux réalisations des lauréats. “Nos jeunes ont montré avec une grande motivation que les professions vertes reposaient sur une excellente formation et étaient bien équipées pour l’avenir”, a déclaré le président de DBV, Rukwied. Depuis février, environ 10 000 jeunes de l’agriculture et de la sylviculture, de l’élevage et de la ferme, ainsi que de la viticulture ont participé au concours de vocations. Il y avait des récompenses matérielles et complémentaires pour les gagnants. Le concours professionnel est organisé depuis 1953. Il s’agit de l’un des plus grands projets de formation continue verte en Europe. Il est organisé par la BDL en collaboration avec l’association des agriculteurs allemands et ses associations régionales, ainsi que par la fondation Schorlemer et l’association allemande Land Women. Soutenu par le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture et le Landwirtschaftliche Rentenbank, il est destiné à promouvoir les professions vertes et les zones rurales.

MIL OSI