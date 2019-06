French News: Design de l’enseignement professionnel plus moderne

Source: CDU-CSU

27/06/2019

Débats du Bundestag sur l’amélioration des conditions des stagiaires

“Améliorer la qualité et les conditions de l’enseignement et de la formation professionnels” – tel est le mandat du projet de loi sur la modernisation et le renforcement de l’enseignement professionnel À cette fin, les parlementaires du Bundestag ont débattu de la nouvelle loi sur la formation professionnelle.

“Nous voulons moderniser l’éducation”, a déclaré Anja Karliczek, ministre fédérale de l’Education et de la Recherche. Le projet de loi promet l’égalité des chances pour les stagiaires dans tous les domaines.

Bon salaire aussi avec formation professionnelle

Le nombre de diplômés scolaires qui envisagent d’étudier à l’université ou à l’université après l’obtention de leur diplôme augmente. C’est pourquoi il devient de plus en plus important de montrer aux jeunes des parcours éducatifs plus poussés. Carrière et un salaire élevé sont également possibles avec une éducation, a déclaré le ministre fédéral.

Introduire une compensation minimale

Karliczek promet une rémunération minimale. En 2020, l’allocation de formation pour la première année d’apprentissage devrait s’élever à 515 euros et, en 2023, cette rémunération passera à 620 euros par mois. A partir de 2024, il sera augmenté chaque année. “Les entreprises misent sur une double formation. 74% des stagiaires sont ensuite pris en charge par leur entreprise “, explique Karliczek.

Le projet de loi prévoit également l’introduction des termes “spécialiste professionnel agréé”, “licence professionnelle” et “professionnel principal”, en plus de la validité du titre de “Meister”. Ils doivent rendre les qualifications de formation compatibles sur le plan international, espère Stephan Albani, rapporteur du groupe de travail sur l’éducation et la recherche.

“La loi est une étape importante et nécessaire sur la voie d’un modèle de réussite moderne”, a déclaré Katrin Staffler, chef de la faction syndicale à la Commission Enquête “Formation professionnelle sur le lieu de travail numérique”. S’il s’en prend à la faction de l’Union, il ne devrait pas être le dernier. Staffler souligne que la discussion et la loi en sont encore au début du processus. L’objectif est de transformer la formation professionnelle des jeunes en un véritable modèle de réussite.

MIL OSI