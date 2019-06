French News: Dmitry Rogozin a rencontré les finalistes du concours Leaders of Russia

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # chef # Leaders de Russie – 201927.06.2019 19: 27Dmitry Rogozin a rencontré les finalistes du concours “Leaders of Russia” Le 27 juin 2019, une réunion du directeur général de la Société d’État de Roskosmos, Dmitry Rogozin, avec les finalistes du concours pan-russe de dirigeants “Leaders of Russia” s’est tenue. Le concours a lieu chaque année et vise à identifier, développer et promouvoir les cadres les plus prometteurs dans l’intérêt du développement stratégique du pays.Selon les conditions du concours, trois finalistes ont été identifiés par les participants au programme de mentorat dirigé par Dmitry Rogozin: Yuri Zobov, directeur commercial de la société de production instrumentale de Moscou, Alexey Y. Kromin, responsable. Département du contrôle interne “Administrateur du système commercial du marché de gros de l’électricité”, Osipenko Vladimir Borisovich, pour mentorat estitel directeur général Krastsvetmeta.Programma est conçu pour 12 mois et durera d’Avril 2019 à Avril à 2020. Lors de la première réunion, les finalistes ont présenté leurs plans de développement individuels et discuté des formes possibles de coopération dans le cadre du programme de mentorat, au cours duquel Dmitry Rogozin a déclaré: la technologie des fusées et de l’espace, lancer de nouveaux produits et services dans l’intérêt de l’économie du pays, constituent une nouvelle réserve technologique pour des projets prometteurs Exploration spatiale Ktov. Par conséquent, nous sommes aujourd’hui confrontés au problème de la formation d’un nouveau potentiel de personnel parmi les jeunes, avec une nouvelle pensée, de l’initiative et la volonté de résoudre de manière responsable les tâches auxquelles le secteur est confronté. Je suis persuadé que la cosmonautique russe sera en mesure de proposer à chacun de vous des pistes et des tâches sérieuses qui vous permettront de réaliser votre potentiel. »La prochaine réunion des participants au programme avec le mentor sera organisée au cosmodrome de Baïkonour lors du lancement du lanceur Soyouz-FG avec la sonde spatiale habilitée. “Union MS-13”.

